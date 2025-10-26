للبحث عن الجثث بغزة.. هذا ما نقله الاعلام الاسرائيلي

Advertisement

قالت إن قد تسمح، مساء اليوم الأحد، بإدخال معدات ثقيلة إضافية من مصر إلى ، لتكثيف عمليات البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.جاء ذلك في إفادة مقتضبة للإذاعة الرسمية، إذ لم تذكر عدد هذه المعدات ومزيدا من التفاصيل عنها، كما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات .والسبت، نقلت قناة " الإخبارية" عن مصادر (لم تسمّها) قولها إن "مصر تقدم مساعدات لوجستية ومعدات للمساعدة في تحديد مكان جثامين المحتجزين الإسرائيليين نظرا لحالة الدمار، التي يشهدها قطاع غزة".وفي إطار عمليات البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، سمحت ، في وقت سابق الأحد، لعناصر من حركة وموظفين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول مدينة جنوب قطاع غزة، للبحث عن الجثث المفقودة، حسب ما أكدت الحكومة .