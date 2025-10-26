Advertisement

عربي-دولي

للبحث عن الجثث بغزة.. هذا ما نقله الاعلام الاسرائيلي

Lebanon 24
26-10-2025 | 14:55
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن تل أبيب قد تسمح، مساء اليوم الأحد، بإدخال معدات ثقيلة إضافية من مصر إلى قطاع غزة، لتكثيف عمليات البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.
جاء ذلك في إفادة مقتضبة للإذاعة الرسمية، إذ لم تذكر عدد هذه المعدات ومزيدا من التفاصيل عنها، كما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات المصرية.

والسبت، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر (لم تسمّها) قولها إن "مصر تقدم مساعدات لوجستية ومعدات للمساعدة في تحديد مكان جثامين المحتجزين الإسرائيليين نظرا لحالة الدمار، التي يشهدها قطاع غزة".

وفي إطار عمليات البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، سمحت إسرائيل، في وقت سابق من اليوم الأحد، لعناصر من حركة حماس وموظفين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول مدينة رفح جنوب قطاع غزة، للبحث عن الجثث المفقودة، حسب ما أكدت الحكومة الإسرائيلية.
إذاعة الجيش الإسرائيلي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

يوم الأحد

من اليوم

قطاع غزة

القاهرة

إسرائيل

