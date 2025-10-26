Advertisement

عربي-دولي

قتلى في هجمات بطائرات مسيّرة في كييف

Lebanon 24
26-10-2025 | 15:04
قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم فتاة مراهقة ووالدتها، وأصيب ما لا يقل عن 33 آخرين في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أن شنت روسيا هجومًا واسع النطاق آخر، مستهدفة المناطق السكنية بطائرات بدون طيار.
الأوكرانية

روسيا

كييف

