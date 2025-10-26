قتلى في هجمات بطائرات مسيّرة في كييف

Advertisement

قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم فتاة مراهقة ووالدتها، وأصيب ما لا يقل عن 33 آخرين في العاصمة ، بعد أن شنت هجومًا واسع النطاق آخر، مستهدفة المناطق السكنية بطائرات بدون طيار.