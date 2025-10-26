حركة حماس أبلغت بموقع جثة رهينة إسرائيلي في رفح والصليب الاحمر يساعد في البحث عنها

Advertisement

في إطار عمليات البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في ، سمحت ، اليوم الأحد، لعناصر من حركة وموظفين من بدخول مدينة جنوب قطاع غزة، للبحث عن الجثث المفقودة، حسب ما أكدت الحكومة .كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت نقلاً عن مسؤول إسرائيلي أن فريق يعمل الآن مع حماس لتحديد مكان رفات رهائن داخل المنطقة الصفراء الخاضعة لسيطرة الجيش .وقالت مصادر فلسطينية إن قافلة سيارات تقل عناصر من حماس وموظفين من الأحمر دخلت إلى مدينة رفح، بعد أن سلمت الحركة إحداثيات متعلقة بموقع محتمل لدفن جثث أحد الرهائن الإسرائيليين.وبحسب المصادر، فإن عملية البحث ستجري لانتشال جثة الضابط الإسرائيلي هدار ، الذي اختطفته حماس خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014.