22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حركة حماس أبلغت بموقع جثة رهينة إسرائيلي في رفح والصليب الاحمر يساعد في البحث عنها
Lebanon 24
26-10-2025
|
15:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
في إطار عمليات البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في
قطاع غزة
، سمحت
إسرائيل
، اليوم الأحد، لعناصر من حركة
حماس
وموظفين من
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
بدخول مدينة
رفح
جنوب قطاع غزة، للبحث عن الجثث المفقودة، حسب ما أكدت الحكومة
الإسرائيلية
.
Advertisement
كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت نقلاً عن مسؤول إسرائيلي أن فريق
الصليب الأحمر
يعمل الآن مع حماس لتحديد مكان رفات رهائن داخل المنطقة الصفراء الخاضعة لسيطرة الجيش
الإسرائيلي
.
وقالت مصادر فلسطينية إن قافلة سيارات تقل عناصر من حماس وموظفين من
الصليب
الأحمر دخلت إلى مدينة رفح، بعد أن سلمت الحركة إحداثيات متعلقة بموقع محتمل لدفن جثث أحد الرهائن الإسرائيليين.
وبحسب المصادر، فإن عملية البحث ستجري لانتشال جثة الضابط الإسرائيلي هدار
غولدن
، الذي اختطفته حماس خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014.
مواضيع ذات صلة
مسؤول من "حماس" لرويترز: الحركة ستسلم جثة رهينة آخر للصليب الأحمر
Lebanon 24
مسؤول من "حماس" لرويترز: الحركة ستسلم جثة رهينة آخر للصليب الأحمر
27/10/2025 03:18:20
27/10/2025 03:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول من حماس لـ"رويترز": الحركة ستسلم جثة رهينة آخر للصليب الأحمر
Lebanon 24
مسؤول من حماس لـ"رويترز": الحركة ستسلم جثة رهينة آخر للصليب الأحمر
27/10/2025 03:18:20
27/10/2025 03:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: التنسيق الأولي بين حماس والصليب الأحمر تم تمهيدا لإطلاق الدفعة الأولى من الرهائن
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: التنسيق الأولي بين حماس والصليب الأحمر تم تمهيدا لإطلاق الدفعة الأولى من الرهائن
27/10/2025 03:18:20
27/10/2025 03:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر أبلغنا بتسلم جثتي رهينتين وهما في الطريق إلى قواتنا في قطاع غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر أبلغنا بتسلم جثتي رهينتين وهما في الطريق إلى قواتنا في قطاع غزة
27/10/2025 03:18:20
27/10/2025 03:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
اللجنة الدولية
الصليب الأحمر
الإسرائيلية
الإسرائيلي
يوم الأحد
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تتهم مسؤولاً إيرانياً بتدبير مؤامرات هجمات مُحبطَة
Lebanon 24
إسرائيل تتهم مسؤولاً إيرانياً بتدبير مؤامرات هجمات مُحبطَة
17:53 | 2025-10-26
26/10/2025 05:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك عبدالله الثاني: لن نقبل باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة
Lebanon 24
الملك عبدالله الثاني: لن نقبل باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة
17:42 | 2025-10-26
26/10/2025 05:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الاسباب انسحبت اسرائيل من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة
Lebanon 24
لهذه الاسباب انسحبت اسرائيل من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة
17:37 | 2025-10-26
26/10/2025 05:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: سنحصل على عدد إضافي من مقاتلات "ميراج"
Lebanon 24
زيلينسكي: سنحصل على عدد إضافي من مقاتلات "ميراج"
17:30 | 2025-10-26
26/10/2025 05:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"الخط الأصفر" في غزة.. بين الحياة والمنفى
Lebanon 24
"الخط الأصفر" في غزة.. بين الحياة والمنفى
17:00 | 2025-10-26
26/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
00:18 | 2025-10-26
26/10/2025 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
03:02 | 2025-10-26
26/10/2025 03:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:53 | 2025-10-26
إسرائيل تتهم مسؤولاً إيرانياً بتدبير مؤامرات هجمات مُحبطَة
17:42 | 2025-10-26
الملك عبدالله الثاني: لن نقبل باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة
17:37 | 2025-10-26
لهذه الاسباب انسحبت اسرائيل من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة
17:30 | 2025-10-26
زيلينسكي: سنحصل على عدد إضافي من مقاتلات "ميراج"
17:00 | 2025-10-26
"الخط الأصفر" في غزة.. بين الحياة والمنفى
16:56 | 2025-10-26
واشنطن: على الدعم السريع حماية المدنيين في الفاشر فورا
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 03:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 03:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 03:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24