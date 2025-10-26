Advertisement

عربي-دولي

حركة حماس أبلغت بموقع جثة رهينة إسرائيلي في رفح والصليب الاحمر يساعد في البحث عنها

Lebanon 24
26-10-2025 | 15:19
في إطار عمليات البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، سمحت إسرائيل، اليوم الأحد، لعناصر من حركة حماس وموظفين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول مدينة رفح جنوب قطاع غزة، للبحث عن الجثث المفقودة، حسب ما أكدت الحكومة الإسرائيلية.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت نقلاً عن مسؤول إسرائيلي أن فريق الصليب الأحمر يعمل الآن مع حماس لتحديد مكان رفات رهائن داخل المنطقة الصفراء الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية إن قافلة سيارات تقل عناصر من حماس وموظفين من الصليب الأحمر دخلت إلى مدينة رفح، بعد أن سلمت الحركة إحداثيات متعلقة بموقع محتمل لدفن جثث أحد الرهائن الإسرائيليين.

وبحسب المصادر، فإن عملية البحث ستجري لانتشال جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن، الذي اختطفته حماس خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014.
