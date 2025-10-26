بعد حادثة المنيا.. هذا ما اوضحته الداخلية المصرية

Advertisement

أصدرت بيانا توضيحيا ردا على ما تم تداوله عبر بشأن وقوع حادثة طائفية بين مسلمين ومسيحيين في محافظة .وأوضحت الوزارة أن الحادثة لا تحمل أي أبعاد طائفية، بل تعود إلى خلاف شخصي بين عائلتين في قرية تابعة لمركز .وقالت في بيان "بالنسبة لما تم تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بين عائلتين بإحدى القرى بمركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا، ومحاولة البعض تصويرها بكونها ذات أبعاد طائفية، فقد أكد مصدر أمنى على أن المشاجرة المشار إليها نشبت لخلاف بين عائلتين نتيجة إرتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى".وتابعت أن البعض حاول "إضفاء الأبعاد الطائفية حيال الواقعة لإختلاف الديانة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وبالعرض على قررت حبس الشاب على ذمة القضية".