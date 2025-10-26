Advertisement

عربي-دولي

بعد حادثة المنيا.. هذا ما اوضحته الداخلية المصرية

Lebanon 24
26-10-2025 | 15:54
A-
A+
Doc-P-1434356-638971126120496820.webp
Doc-P-1434356-638971126120496820.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا توضيحيا ردا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حادثة طائفية بين مسلمين ومسيحيين في محافظة المنيا.
Advertisement

وأوضحت الوزارة أن الحادثة لا تحمل أي أبعاد طائفية، بل تعود إلى خلاف شخصي بين عائلتين في قرية تابعة لمركز بني مزار.

وقالت في بيان "بالنسبة لما تم تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بين عائلتين بإحدى القرى بمركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا، ومحاولة البعض تصويرها بكونها ذات أبعاد طائفية، فقد أكد مصدر أمنى على أن المشاجرة المشار إليها نشبت لخلاف بين عائلتين نتيجة إرتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى".

وتابعت أن البعض حاول "إضفاء الأبعاد الطائفية حيال الواقعة لإختلاف الديانة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الشاب على ذمة القضية".
مواضيع ذات صلة
"حادث استثنائي"... هذا ما حصل عند الحدود المصرية – الإسرائيلية!
lebanon 24
27/10/2025 03:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
شائعة اختفاء سائحة صينية تشغل المصريين.. هذا ما اوضحته الخارجية
lebanon 24
27/10/2025 03:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية المصرية تضبط منتحلي صفة شرطة سرقوا دراجة نارية
lebanon 24
27/10/2025 03:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة غريبة... هذا ما حدث في إحدى المدارس!
lebanon 24
27/10/2025 03:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

النيابة العامة

وزارة الداخلية

بني مزار

النيابة

مركز بن

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:53 | 2025-10-26
17:42 | 2025-10-26
17:37 | 2025-10-26
17:30 | 2025-10-26
17:00 | 2025-10-26
16:56 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24