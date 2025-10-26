Advertisement

عربي-دولي

الكاميرون على صفيح ساخن عشية نتائج الانتخابات الرئاسية

26-10-2025 | 15:56
عشية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في الكاميرون، أفادت حملة المرشح المعارض عيسى تشيروما بسقوط "أربعة على الأقل" برصاص خلال احتجاجات لأنصاره في العاصمة التجارية دوالا اليوم الأحد، فيما لم تُعلّق السلطات على هذه الأنباء حتى وقت كتابة التقرير. ويخوض تشيروما سباقًا لإزاحة الرئيس المخضرم بول بيا.
وقالت الحملة إن تشيروما دعا إلى احتجاجات للمطالبة "باحترام نتائج" انتخابات 12 تشرين الأول، وذلك قبل يوم واحد من إعلان النتيجة، مشيرةً إلى أنه استبق النتائج الرسمية وأعلن فوزه. وفي موازاة ذلك، ذكرت الحملة أنّ السلطات احتجزت نحو 30 سياسيًا وناشطًا مرتبطين به، ما فاقم التوتر قبل صدور القرار.

ومن بين المحتجزين، بحسب الحملة، أنيسيت إيكان زعيم حزب "الحركة الأفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية" ودجوكام تشاميني القيادي في "حركة الاتحاد من أجل التغيير"، وقد دعما ترشيح تشيروما. وتأتي هذه الاعتقالات وسط تصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار المرشح المعارض، وفقًا لـ"رويترز".

بدوره، قال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي أمس السبت إن الاعتقالات جاءت على خلفية ما وصفه بأنه "حركة تمرد"، من دون كشف هوية المحتجزين أو عددهم الإجمالي. وفي منشور على فيسبوك اليوم، رفض تشيروما اتهامات "التمرد"، مؤكدًا أن مسؤولين حكوميين سعوا إلى التفاوض مع بعض المحتجزين قبل توقيفهم.

ويرأس بول بيا (92 عامًا) الكاميرون منذ عام 1982، وقد يستمر في السلطة لسبع سنوات أخرى إذا أعلن المجلس الدستوري فوزه غدًا الاثنين. (العين)
