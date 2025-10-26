الكاميرون على صفيح ساخن عشية نتائج الانتخابات الرئاسية

Advertisement

وقالت الحملة إن تشيروما دعا إلى احتجاجات للمطالبة "باحترام نتائج" انتخابات 12 تشرين الأول، وذلك قبل يوم واحد من إعلان النتيجة، مشيرةً إلى أنه استبق النتائج الرسمية وأعلن فوزه. وفي موازاة ذلك، ذكرت الحملة أنّ السلطات احتجزت نحو 30 سياسيًا وناشطًا مرتبطين به، ما فاقم التوتر قبل صدور القرار.ومن بين المحتجزين، بحسب الحملة، أنيسيت إيكان زعيم حزب "الحركة الأفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية" ودجوكام تشاميني القيادي في "حركة الاتحاد من أجل التغيير"، وقد دعما ترشيح تشيروما. وتأتي هذه الاعتقالات وسط تصاعد الاشتباكات بين وأنصار المرشح المعارض، وفقًا لـ" ".بدوره، قال في أمس السبت إن الاعتقالات جاءت على خلفية ما وصفه بأنه "حركة تمرد"، من دون كشف هوية المحتجزين أو عددهم الإجمالي. وفي منشور على اليوم، رفض تشيروما اتهامات "التمرد"، مؤكدًا أن مسؤولين حكوميين سعوا إلى التفاوض مع بعض المحتجزين قبل توقيفهم.ويرأس بول بيا (92 عامًا) الكاميرون منذ عام 1982، وقد يستمر في السلطة لسبع سنوات أخرى إذا أعلن المجلس الدستوري فوزه غدًا الاثنين. (العين)