Advertisement

عربي-دولي

فصيل يتوعّد بمواجهة الولايات المتحدة

Lebanon 24
26-10-2025 | 16:08
A-
A+
Doc-P-1434365-638971135658164359.png
Doc-P-1434365-638971135658164359.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن فصيل منشق عن حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) سابقًا، يُعرف بـ"هيئة الأركان العامة المركزية"، أنه سيواجه الولايات المتحدة إذا ما انتهكت سيادة كولومبيا، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشنّ عمليات برية ضد تجار المخدرات في البلاد.
Advertisement

وقالت الميليشيا في بيان: "نحن معتادون على قتال من يجب قتالهم، وكنا دائمًا معارضين شرسين للإمبراطورية الأمريكية"، مؤكدة: "لن نسمح بأي تدخل عسكري أو انتهاك لسيادة كولومبيا".

وكان اتفاق السلام الذي أبرمته بوغوتا عام 2016 مع حركة فارك قد ساهم لفترة في تقليص مستويات العنف، غير أن "هيئة الأركان العامة المركزية" تُعد من أبرز الفصائل التي رفضت الانخراط في الاتفاق. ومنذ أيلول الماضي، تشنّ الولايات المتحدة غارات معظمها في البحر الكاريبي تستهدف زوارق تقول إنها تابعة لتجار مخدرات، وأعلنت واشنطن مسؤوليتها عن عشر منها أدّت إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصًا.

وقد زادت هذه الغارات من حدة التوترات في المنطقة، خصوصًا مع كولومبيا وفنزويلا، فيما يتهم الرئيس الأمريكي ترامب نظيره الكولومبي غوستافو بيترو بالتقاعس عن مكافحة تجارة المخدرات، وفرض عليه عقوبات اقتصادية، ملوحًا بأن الخطوة التالية ستكون عملية برية. وتسيطر ميليشيا "هيئة الأركان العامة المركزية" على مناطق عدة من إنتاج المخدرات في كولومبيا، لا سيما بالقرب من الحدود مع فنزويلا. (عربي21)
مواضيع ذات صلة
قاسم: براك قال إن الولايات المتحدة لن تتدخل بمواجهة حزب الله إنما اسرائيل ستواصل ذلك
lebanon 24
27/10/2025 03:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: حان الوقت للنزول من خشبة المسرح ومواجهة الواقع
lebanon 24
27/10/2025 03:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: على الحوثيين إخلاء المقار الأممية وإعادة ما استولوا عليه من أصول ومعدات
lebanon 24
27/10/2025 03:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الخاص للرئيس الروسي: روسيا تسعى لحوار بنّاء مع الولايات المتحدة
lebanon 24
27/10/2025 03:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24

هيئة الأركان العامة

الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

هيئة الأركان

الأمريكية

كولومبيا

فنزويلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:53 | 2025-10-26
17:42 | 2025-10-26
17:37 | 2025-10-26
17:30 | 2025-10-26
17:00 | 2025-10-26
16:56 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24