فصيل يتوعّد بمواجهة الولايات المتحدة

أعلن فصيل منشق عن حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) سابقًا، يُعرف بـ" المركزية"، أنه سيواجه إذا ما انتهكت سيادة ، في ظل تهديدات بشنّ عمليات برية ضد تجار المخدرات في البلاد.وقالت الميليشيا في بيان: "نحن معتادون على قتال من يجب قتالهم، وكنا دائمًا معارضين شرسين للإمبراطورية "، مؤكدة: "لن نسمح بأي تدخل عسكري أو انتهاك لسيادة كولومبيا".وكان اتفاق السلام الذي أبرمته بوغوتا عام 2016 مع حركة فارك قد ساهم لفترة في تقليص مستويات العنف، غير أن " العامة المركزية" تُعد من أبرز الفصائل التي رفضت الانخراط في الاتفاق. ومنذ أيلول الماضي، تشنّ الولايات المتحدة غارات معظمها في البحر الكاريبي تستهدف زوارق تقول إنها تابعة لتجار مخدرات، وأعلنت مسؤوليتها عن عشر منها أدّت إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصًا.وقد زادت هذه من حدة التوترات في المنطقة، خصوصًا مع كولومبيا وفنزويلا، فيما يتهم الرئيس الأمريكي نظيره الكولومبي غوستافو بيترو بالتقاعس عن مكافحة تجارة المخدرات، وفرض عليه عقوبات اقتصادية، ملوحًا بأن الخطوة التالية ستكون عملية برية. وتسيطر ميليشيا "هيئة الأركان العامة المركزية" على مناطق عدة من إنتاج المخدرات في كولومبيا، لا سيما بالقرب من الحدود مع . (عربي21)