عربي-دولي
فصيل يتوعّد بمواجهة الولايات المتحدة
Lebanon 24
26-10-2025
|
16:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن فصيل منشق عن حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) سابقًا، يُعرف بـ"
هيئة الأركان العامة
المركزية"، أنه سيواجه
الولايات المتحدة
إذا ما انتهكت سيادة
كولومبيا
، في ظل تهديدات
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بشنّ عمليات برية ضد تجار المخدرات في البلاد.
Advertisement
وقالت الميليشيا في بيان: "نحن معتادون على قتال من يجب قتالهم، وكنا دائمًا معارضين شرسين للإمبراطورية
الأمريكية
"، مؤكدة: "لن نسمح بأي تدخل عسكري أو انتهاك لسيادة كولومبيا".
وكان اتفاق السلام الذي أبرمته بوغوتا عام 2016 مع حركة فارك قد ساهم لفترة في تقليص مستويات العنف، غير أن "
هيئة الأركان
العامة المركزية" تُعد من أبرز الفصائل التي رفضت الانخراط في الاتفاق. ومنذ أيلول الماضي، تشنّ الولايات المتحدة غارات معظمها في البحر الكاريبي تستهدف زوارق تقول إنها تابعة لتجار مخدرات، وأعلنت
واشنطن
مسؤوليتها عن عشر منها أدّت إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصًا.
وقد زادت هذه
الغارات
من حدة التوترات في المنطقة، خصوصًا مع كولومبيا وفنزويلا، فيما يتهم الرئيس الأمريكي
ترامب
نظيره الكولومبي غوستافو بيترو بالتقاعس عن مكافحة تجارة المخدرات، وفرض عليه عقوبات اقتصادية، ملوحًا بأن الخطوة التالية ستكون عملية برية. وتسيطر ميليشيا "هيئة الأركان العامة المركزية" على مناطق عدة من إنتاج المخدرات في كولومبيا، لا سيما بالقرب من الحدود مع
فنزويلا
. (عربي21)
