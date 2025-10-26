Advertisement

عربي-دولي

موفد روسي يندد من واشنطن بمحاولات لتقويض الحوار "البناء" مع واشنطن

Lebanon 24
26-10-2025
ندّدت روسيا، اليوم الأحد، بمحاولات تقويض حوارها "البنّاء" مع الولايات المتحدة والهادف إلى إيجاد تسوية للنزاع في أوكرانيا، وذلك بعد بضعة أيام من إرجاء مشروع لقاء بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب حتى إشعار آخر.
وقال موفد الكرملين للشؤون الاقتصادية كيريل دميترييف في رسالة مصورة: "نشهد محاولات هائلة لتقويض أي حوار بين روسيا والولايات المتحدة".

ويواصل دميترييف منذ الجمعة لقاءاته مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.

وأكد "نحن مستعدون لإجراء حوار بنّاء وتواصل واضح حول موقف روسيا بشأن العديد من القضايا".

وأضاف الموفد أن "روسيا تأمل في تسوية سلمية" للنزاع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن "احترام" المصالح الروسية و"القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية" ينبغي أن يشكلا الأساس "لحلول عادلة".
