موفد روسي يندد من واشنطن بمحاولات لتقويض الحوار "البناء" مع واشنطن

ندّدت ، اليوم الأحد، بمحاولات تقويض حوارها "البنّاء" مع والهادف إلى إيجاد تسوية للنزاع في ، وذلك بعد بضعة أيام من إرجاء مشروع لقاء بين ودونالد حتى إشعار آخر.وقال موفد الكرملين للشؤون الاقتصادية كيريل دميترييف في رسالة مصورة: "نشهد محاولات هائلة لتقويض أي حوار بين روسيا والولايات المتحدة".ويواصل دميترييف منذ الجمعة لقاءاته مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي في .وأكد "نحن مستعدون لإجراء حوار بنّاء وتواصل واضح حول موقف روسيا بشأن العديد من ".وأضاف الموفد أن "روسيا تأمل في تسوية سلمية" للنزاع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن "احترام" المصالح الروسية و" على الأسباب الجذرية للأزمة " ينبغي أن يشكلا الأساس "لحلول عادلة".