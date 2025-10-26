22
إقتصاد
إضراب "بوينغ" يدخل أسبوعه الـ13 بعد رفض عرض عقود جديد
Lebanon 24
26-10-2025
|
16:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفض العمال المضربون في شركة "
بوينغ
ديفينس" بمنطقة
سانت لويس
أحدث مقترحات الشركة بشأن العقود اليوم الأحد، ما أدّى إلى دخول الإضراب أسبوعه الثالث عشر وتأخير تسليم طائرات مقاتلة وبرامج أخرى. وقال قادة "الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء" بالمنطقة 837 إن
العرض
لم يلبِّ احتياجات ما يقرب من 3200 عضو.
وقال رئيس الرابطة
برايان
برايانت: "تزعم بوينغ أنها استمعت إلى موظفيها، وتثبت نتيجة تصويت اليوم أنها لم تفعل ذلك... يستمر الرؤساء التنفيذيون للشركة في إهانة الأشخاص الذين يصنعون أكثر الطائرات العسكرية تطوراً في العالم، وهي الطائرات والأنظمة العسكرية نفسها التي تحافظ على سلامة جنودنا وأمتنا".
وبحسب الرابطة، جاء عرض السنوات الخمس مماثلاً إلى حد كبير لعروض سابقة رُفضت من قبل الأعضاء. وفي رسالة إلى العمال يوم الخميس، قال
نائب رئيس
"بوينغ" دان
جيليان
: "لتمويل الزيادات في هذا العرض، كان علينا إجراء مقايضات"، موضحاً أن ذلك يشمل تخفيض زيادة الأجر لكل ساعة فيما يتعلق بالحضور وبعض نوبات العمل. (رويترز)
