للمرة الاولى.. الشرع يزور الكنيسة المريمية في دمشق ويلتقي البطريرك يوحنا العاشر

Lebanon 24
26-10-2025 | 23:26
زار الرئيس السوري أحمد الشرع الكنيسة المريمية في دمشق القديمة، والتقى غبطة البطريرك يوحنا العاشر اليازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في الدار البطريركية.
وخلال اللقاء، اطلع الشرع على أحوال أبناء الطائفة المسيحية، فيما أكدت الزيارة حرص الطرفين على تعزيز القيم الوطنية وترسيخ التلاحم بين جميع مكونات الشعب السوري.
 

الشرع يزور الكنيسة المريمية في دمشق ويلتقي البطريرك يوحنا العاشر (صور)
