عربي-دولي

واشنطن: على الدعم السريع حماية المدنيين في الفاشر فورا

Lebanon 24
26-10-2025 | 16:56
طالب كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في ساعة مبكرة الاثنين، قوات الدعم السريع في السودان بالتحرك فوراً لحماية المدنيين ووقف المعاناة المتزايدة في الفاشر، قائلا "إن العالم يراقب ما يجري هناك بقلق بالغ".
وشدد بولس في منشور على منصة "إكس" على ضرورة فتح الممرات الإنسانية فورا للسماح بوصول المدنيين في الفاشر إلى مناطق آمنة.

