واشنطن: على الدعم السريع حماية المدنيين في الفاشر فورا

طالب كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، ، في ساعة مبكرة الاثنين، في بالتحرك فوراً لحماية المدنيين ووقف المعاناة المتزايدة في ، قائلا "إن العالم يراقب ما يجري هناك بقلق بالغ".وشدد بولس في منشور على منصة "إكس" على ضرورة فتح الممرات الإنسانية فورا للسماح بوصول المدنيين في الفاشر إلى مناطق آمنة.