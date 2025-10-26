Advertisement

عربي-دولي

الملك عبدالله الثاني: لن نقبل باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة

Lebanon 24
26-10-2025 | 17:42
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، إن الأردن لن يقبل باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفي خطاب العرش بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، قال الملك عبد الله الثاني: "نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة، الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا، وقفة الأخ مع أخيه".

وأضاف: "سنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية".

وتابع قائلا: "لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية، فموقف الأردنيين راسخ لا يلين، تماما كوطنهم".

وشدد على أنه "انطلاقا من دور المملكة التاريخي تجاه القدس الشريف، يواصل الأردن بشرف وأمانة، الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، قال الملك: "نما الأردن رغم الصعاب وتجاوزها واحدة تلو الأخرى".

وأشار إلى أنه "ما يزال الطريق أمامنا طويلا ويتطلب المزيد من العمل لخدمة الوطن".

وأكد على أنه "علينا الاستمرار في مسيرة التطوير ولا مجال للتراخي ليلمس المواطن أثر الارتقاء بالخدمات".

وأوضح أنه "على مدى العقود شهدت منطقتنا حروبًا ونزاعات وأزمات اقتصادية وبقي الأردن قويا".
