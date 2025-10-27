Advertisement

عربي-دولي

بسبب مخاوف من صدام مع "حماس".. إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين

Lebanon 24
27-10-2025 | 00:11
A-
A+
Doc-P-1434423-638971423150065229.jpeg
Doc-P-1434423-638971423150065229.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة وسط ضغوط من الوسطاء ومخاوف من صِدام مع حركة "حماس"، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الأحد. 
Advertisement

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "الجيش انسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين داخل غزة تحت ضغط من وسطاء دوليين، وبسبب القلق من أن استمرار النشاط قد يؤدي إلى مواجهة مع عناصر حماس".

وجاء انسحاب الجيش الإسرائيلي مع مرور اليوم الخامس على التوالي دون إعادة جثث الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد أن بلاده وحدها ستقرر متى توجه ضرباتها لأعدائها وأنها هي من يحدد أيا من الدول يمكنها الانضمام إلى القوة الأمنية الدولية التي من المقرر نشرها في غزة.

ومن المتوقع بموجب الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة أميركية بين حماس وإسرائيل، نشر قوات تضم بشكل أساسي عناصر من دول عربية وإسلامية، لتتولى مهمة تأمين القطاع.
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي انسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين وسط ضغوط من الوسطاء ومخاوف من صِدام مع حماس
lebanon 24
27/10/2025 11:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل سمحت لممثل عن حماس بدخول "المنطقة الصفراء" برفقة فريق من الصليب الأحمر للبحث عن جثث محتجزين
lebanon 24
27/10/2025 11:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: حماس تسلمت جثث محتجزين إسرائيليين مؤخرا من فصائل أخرى في غزة
lebanon 24
27/10/2025 11:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
للبحث عن جثث الرهائن... إسرائيل تسمح لممثل من "حماس" بدخول منطقة "الخط الأصفر"
lebanon 24
27/10/2025 11:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

يديعوت أحرونوت

الإسرائيلي

نتنياهو

بنيامين

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:58 | 2025-10-27
04:30 | 2025-10-27
04:07 | 2025-10-27
03:32 | 2025-10-27
03:30 | 2025-10-27
02:56 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24