عربي-دولي

بعد رصد مناطيد مجهولة.. ليتوانيا تغلق المعبرين على الحدود مع بيلاروس ومطار فيلنيوس

Lebanon 24
27-10-2025 | 00:12
أعلنت السلطات الليتوانية عن إغلاق المعبرين على الحدود مع بيلاروس ومطار فيلنيوس بعد رصد مناطيد مجهولة دخلت الأجواء الليتوانية.
 
وأكد مركز الأزمات الوطني الليتواني في بيان له، يوم الأحد، أن الحدود مع بيلاروس ستبقى مغلقة حتى عقد اجتماع لجنة الأمن القومي الليتوانية يوم الاثنين.
وقبل ذلك أعلن المركز ذاته عن إغلاق مطار العاصمة الليتوانية فيلنيوس بعد رصد المناطيد. (روسيا اليوم) 
