بعد رصد مناطيد مجهولة.. ليتوانيا تغلق المعبرين على الحدود مع بيلاروس ومطار فيلنيوس

أعلنت السلطات الليتوانية عن إغلاق المعبرين على الحدود مع بيلاروس ومطار فيلنيوس بعد رصد مناطيد مجهولة دخلت الأجواء الليتوانية.

وأكد الوطني الليتواني في بيان له، ، أن الحدود مع بيلاروس ستبقى مغلقة حتى عقد اجتماع الليتوانية يوم الاثنين.

Advertisement

وقبل ذلك أعلن المركز ذاته عن إغلاق الليتوانية فيلنيوس بعد رصد المناطيد. (روسيا اليوم)