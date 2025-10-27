25
روسيا تتصدى لهجمات بمسيّرات استهدفت موسكو ما أدى إلى إغلاق مطارين
Lebanon 24
27-10-2025
|
00:20
أعلنت السلطات الروسية اليوم الإثنين ان
أنظمة الدفاع الجوي
الروسية تصدت خلال الليل لهجمات متكررة استهدفت العاصمة
موسكو
مما أدى إلى إغلاق اثنين من مطارات المدينة الأربعة.
وأشار
سيرغي
سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تطبيق
تليغرام
، إلى ان وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 28 طائرة مسيرة خلال خمس ساعات.
وأفادت هيئة مراقبة
الطيران الروسية
بأن مطار دوموديدوفو الدولي ومطار جوكوفسكي الأصغر أغلقا لضمان سلامة الطيران بدءا من الساعة 22:40 بتوقيت غرينتش.
ولم ترد أي معلومات عن الأضرار المحتملة، كما لم تصدر
أوكرانيا
أي تعليق حتى الآن.
وذكر مسؤولون أوكرانيون أمس الأحد أن القتال العنيف مستمر في مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا حيث دخلت القوات الروسية إلى أجزاء من المدينة بعد أشهر من الهجمات.
وصرّح الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
بأن القوات الروسية نشرت أعدادا كبيرة من القوات بالقرب من بوكروفسك وبلدة ميرنوغراد القريبة، مما أدى إلى اندلاع ما وصفه بواحدة من أصعب المعارك الجارية على طول خط
الجبهة
الطويل
في شرق أوكرانيا.
