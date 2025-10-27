روسيا تتصدى لهجمات بمسيّرات استهدفت موسكو ما أدى إلى إغلاق مطارين

Advertisement

أعلنت السلطات الروسية اليوم الإثنين ان الروسية تصدت خلال الليل لهجمات متكررة استهدفت العاصمة مما أدى إلى إغلاق اثنين من مطارات المدينة الأربعة.وأشار سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تطبيق ، إلى ان وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 28 طائرة مسيرة خلال خمس ساعات.وأفادت هيئة مراقبة بأن مطار دوموديدوفو الدولي ومطار جوكوفسكي الأصغر أغلقا لضمان سلامة الطيران بدءا من الساعة 22:40 بتوقيت غرينتش.ولم ترد أي معلومات عن الأضرار المحتملة، كما لم تصدر أي تعليق حتى الآن.وذكر مسؤولون أوكرانيون أمس الأحد أن القتال العنيف مستمر في مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا حيث دخلت القوات الروسية إلى أجزاء من المدينة بعد أشهر من الهجمات.وصرّح الرئيس الأوكراني بأن القوات الروسية نشرت أعدادا كبيرة من القوات بالقرب من بوكروفسك وبلدة ميرنوغراد القريبة، مما أدى إلى اندلاع ما وصفه بواحدة من أصعب المعارك الجارية على طول خط في شرق أوكرانيا.