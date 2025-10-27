Advertisement

دولة آسيوية تعلن استعدادها لإرسال قوات لحفظ السلام إلى غزة

27-10-2025 | 00:38
أعرب رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم عن استعداد بلاده للمشاركة في مهمة أممية لحفظ السلام بقطاع غزة بالتعاون مع الدول ذات الرؤى المماثلة، ومنظمة التعاون الإسلامي.
 
جاء ذلك خلال لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) السابعة والأربعين في كوالالمبور يوم الأحد.
وأكد أنوار إبراهيم في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء: "جددت ماليزيا موقفها الثابت الداعم للنضال الفلسطيني، كما رحبت بالموقف المتسق للأمم المتحدة وقرار محكمة العدل الدولية الذي أقر بأن الحصار الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية في غزة يشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

وأضاف أن اللقاء مع غوتيريش هدف أيضاً إلى تعزيز التعاون بين ماليزيا والأمم المتحدة، بما في ذلك شراكة آسيان-الأمم المتحدة. (روسيا اليوم) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24