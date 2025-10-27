25
عربي-دولي
اليونسكو توقف مشاريعها في صنعاء
Lebanon 24
27-10-2025
|
00:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقف مسؤول
دبلوماسي
في الحكومة
اليمنية
المعترف بها دوليًا،
يوم الأحد
، مشاريع
منظمة الأمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التطويرية في مدينة
صنعاء
القديمة، المدرجة على قائمة التراث العالمي، وفي كل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال وغرب البلاد.
وأوضح محمد جميح، مندوب اليمن لدى
اليونسكو
، أن استمرار "عبث" الحوثيين دفع المنظمة إلى قرار بتحويل كل مشاريعها في المناطق التي يسيطرون عليها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا في جنوب وشرق البلاد.
وأضاف جميح في بيان: "ظل الحوثيون يعبثون بتراث صنعاء القديمة بالملصقات والشعارات، وإدخال مواد بناء مخالفة. وختموا سلوكياتهم المشينة باعتقال موظفي اليونسكو الذين يعملون على حماية تراث صنعاء".
وأكد جميح أن صنعاء "خسرت مشاريع مهمة، واليوم، ترفض اليونسكو، ويرفض المانحون تمويل أي مشروع لحماية التراث في مناطق سيطرة
الحوثي
". (العربية)
الحوثيون يداهمون قرية بتعز ويختطفون مدنيين
Lebanon 24
الحوثيون يداهمون قرية بتعز ويختطفون مدنيين
04:58 | 2025-10-27
27/10/2025 04:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن شدد ترامب الخناق عليه.. بوتين يخشى انقلابا جديداً
Lebanon 24
بعد أن شدد ترامب الخناق عليه.. بوتين يخشى انقلابا جديداً
04:30 | 2025-10-27
27/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب قد يمدد جولته الآسيوية.. ويتطلع للقاء رئيسة وزراء اليابان وزعيم كوريا الشمالية
Lebanon 24
ترامب قد يمدد جولته الآسيوية.. ويتطلع للقاء رئيسة وزراء اليابان وزعيم كوريا الشمالية
04:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مادورو يلغي مقابلة تلفزيونية.. اليكم السبب
Lebanon 24
مادورو يلغي مقابلة تلفزيونية.. اليكم السبب
03:32 | 2025-10-27
27/10/2025 03:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لا توافق على رئاسة لجنة إدارة غزة مع حماس.. هذا ما كشفه مصدر في السلطة الفلسطينية
Lebanon 24
لا توافق على رئاسة لجنة إدارة غزة مع حماس.. هذا ما كشفه مصدر في السلطة الفلسطينية
03:30 | 2025-10-27
27/10/2025 03:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
