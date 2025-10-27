Advertisement

عربي-دولي

اليونسكو توقف مشاريعها في صنعاء

Lebanon 24
27-10-2025 | 00:57
أوقف مسؤول دبلوماسي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، يوم الأحد، مشاريع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التطويرية في مدينة صنعاء القديمة، المدرجة على قائمة التراث العالمي، وفي كل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال وغرب البلاد.
وأوضح محمد جميح، مندوب اليمن لدى اليونسكو، أن استمرار "عبث" الحوثيين دفع المنظمة إلى قرار بتحويل كل مشاريعها في المناطق التي يسيطرون عليها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا في جنوب وشرق البلاد.
 
وأضاف جميح في بيان: "ظل الحوثيون يعبثون بتراث صنعاء القديمة بالملصقات والشعارات، وإدخال مواد بناء مخالفة. وختموا سلوكياتهم المشينة باعتقال موظفي اليونسكو الذين يعملون على حماية تراث صنعاء".

وأكد جميح أن صنعاء "خسرت مشاريع مهمة، واليوم، ترفض اليونسكو، ويرفض المانحون تمويل أي مشروع لحماية التراث في مناطق سيطرة الحوثي". (العربية) 
منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

يوم الأحد

اليونسكو

دبلوماسي

اليمنية

الحوثي

يونسكو

