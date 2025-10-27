اليونسكو توقف مشاريعها في صنعاء

Advertisement

أوقف مسؤول في الحكومة المعترف بها دوليًا، ، مشاريع للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التطويرية في مدينة القديمة، المدرجة على قائمة التراث العالمي، وفي كل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال وغرب البلاد.وأوضح محمد جميح، مندوب اليمن لدى ، أن استمرار "عبث" الحوثيين دفع المنظمة إلى قرار بتحويل كل مشاريعها في المناطق التي يسيطرون عليها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا في جنوب وشرق البلاد.