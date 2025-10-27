في حادثين منفصلين.. تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي

أعلنت البحرية الأميركية أن طائرتين تابعتين لها تحطمتا في الجنوبي في حادثين منفصلين، الأحد، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.

وقال بيان صادر عن إن الحادث الأول يتعلق بمروحية من طراز "سي هوك" سقطت في مياه بحر الجنوبي "أثناء قيامها بعمليات روتينية من حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز".



وذكر البيان أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من انتشال جميع أفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن المروحية.



وبعد نصف ساعة، وفقا للبحرية، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "سوبر هورنيت" في بحر الصين الجنوبي "أثناء قيامها بعمليات روتينية" أيضا من السفينة "يو إس إس نيميتز".



وأضاف البيان أن الطيارين اللذين كانا على متنها قفزا منها وتم انتشالهما بسلام.

ولفتت البحرية الأميركية إلى أن "سبب الحادثين قيد التحقيق حاليا". (سكاي نيوز عربية)