عربي-دولي

حرب المسيرات متواصلة بين روسيا وأوكرانيا.. اليكم ما حصل ليلاً

Lebanon 24
27-10-2025 | 02:00
قال ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن طائرة مسيرة أوكرانية أصابت حافلة صغيرة في المنطقة، مما أسفر عن مقتل السائق وإصابة خمسة أشخاص.
وأضاف حاكم المنطقة الواقعة في جنوب غرب روسيا على تطبيق "تليغرام" أن جميع المصابين نقلوا إلى مستشفى محلي.

وقبلها، قالت السلطات الروسية صباح الاثنين إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت خلال الليل لهجمات متكررة استهدفت العاصمة موسكو مما أدى إلى إغلاق اثنين من مطارات المدينة الأربعة.
وقال سيرغي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، على "تليغرام" إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 28 طائرة مسيرة خلال خمس ساعات.

وقالت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) إن مطار دوموديدوفو الدولي ومطار جوكوفسكي الأصغر أغلقا لضمان سلامة الطيران. ولم ترد أي معلومات عن الأضرار المحتملة. ونادرا ما تكشف روسيا عن الحجم الكامل للأضرار الناجمة عن الضربات الأوكرانية داخل أراضيها، إلا إذا كانت متعلقة بأهداف مدنية.

وذكرت كييف أن هجماتها تهدف إلى تدمير البنية التحتية الأساسية التي تستخدمها روسيا في إدارة حربها في أوكرانيا.
