حرب المسيرات متواصلة بين روسيا وأوكرانيا.. اليكم ما حصل ليلاً

وأضاف حاكم المنطقة الواقعة في على تطبيق "تليغرام" أن جميع المصابين نقلوا إلى مستشفى محلي.



وقال سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، على "تليغرام" إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 28 طائرة مسيرة خلال خمس ساعات.



وقالت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) إن مطار دوموديدوفو الدولي ومطار جوكوفسكي الأصغر أغلقا لضمان سلامة الطيران. ولم ترد أي معلومات عن الأضرار المحتملة. ونادرا ما تكشف روسيا عن الحجم الكامل للأضرار الناجمة عن الضربات داخل أراضيها، إلا إذا كانت متعلقة بأهداف مدنية.



وذكرت أن هجماتها تهدف إلى تدمير البنية التحتية الأساسية التي تستخدمها روسيا في إدارة حربها في أوكرانيا.