ماذا كتب الشرع على دفتر الكنيسة المريمية؟ (صورة)

كتب الرئيس السوري يوم أمس الأحد، في الكنيسة المريمية، خلال زيارته لبطريرك وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ، هذه الكلمات في دفتر زيارة كبير الزوار: "لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا".ويشار إلى أنَّ الأية التي ذكرها الرئيس هي آية 82 من "سورة المائدة" في القرآن، موضوعها العام: موقف الجماعات من المؤمنين والتمييز بين أفعال الناس وأقوالهم.