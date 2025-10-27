Advertisement

عربي-دولي

ماذا كتب الشرع على دفتر الكنيسة المريمية؟ (صورة)

Lebanon 24
27-10-2025 | 02:18
كتب الرئيس السوري أحمد الشرع يوم أمس الأحد، في الكنيسة المريمية، خلال زيارته لبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، هذه الكلمات في دفتر زيارة كبير الزوار: "لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا".
ويشار إلى أنَّ الأية التي ذكرها الرئيس الشرع هي آية 82 من "سورة المائدة" في القرآن، موضوعها العام: موقف الجماعات الدينية من المؤمنين والتمييز بين أفعال الناس وأقوالهم.

يوحنا العاشر يازجي

أحمد الشرع

الدينية

أنطاكية

الكنيست

حنا ال

المري

كنيسة

