ترامب: اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير "مناسب"

اعتبر الرئيس الأميركي أن إعلان نظيره الروسي اختبار صاروخ يعمل بالدفع غير "مناسب".وقال للصحافيين على متن طائرة "اير فورس وان" الرئاسية "عليه وضع حد للحرب في . الحرب التي كان من المفترض أن تستغرق أسبوعا واحدا فقط تقترب الآن من عامها الرابع. هذا ما عليه القيام به بدلا من اختبار الصواريخ". (العربية)