عربي-دولي

ترامب: اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير "مناسب"

Lebanon 24
27-10-2025 | 02:45
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين اختبار صاروخ كروز يعمل بالدفع النووي غير "مناسب".
وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة "اير فورس وان" الرئاسية "عليه وضع حد للحرب في أوكرانيا. الحرب التي كان من المفترض أن تستغرق أسبوعا واحدا فقط تقترب الآن من عامها الرابع. هذا ما عليه القيام به بدلا من اختبار الصواريخ". (العربية) 
 
 
