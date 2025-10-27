Advertisement

عربي-دولي

كوريا الشمالية: "ما تفعله" اليابان يفتح باب الانتقام

Lebanon 24
27-10-2025 | 02:56
انتقدت كوريا الشمالية التعزيزات الدفاعية الأخيرة لليابان، محذرة من أن ذلك قد يجعل طوكيو هدفا لانتقام قوي من الدول المجاورة.
وأصدرت صحيفة رودونغ سينمون، الصحيفة الأوسع انتشارا في كوريا الشمالية، هذا التحذير في عددها الصادر، الإثنين، مستشهدة بتدشين اليابان الأخير لسادس غواصة هجومية من طراز تايغي، والإنتاج الضخم لصاروخ مطور من طراز 12 سطح - سفينة، وخطط أخرى لتعزيز الدفاع.

وقالت الصحيفة إن أنظمة الأسلحة هذه هي وسائل لـ"ضربة استباقية" تتجاوز نطاقاتها بكثير اليابان لتصل إلى دول أخرى، واصفة تطويرها بأنه عمل "خطير" من قِبَل "دولة مجرمة حرب سابقة"، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
 
وحذرت الصحيفة من أن "ذلك لن يؤدي إلا إلى جعل الأرخبيل هدفا مشتركا لانتقام قوي من الدول المجاورة".

واتهمت الصحيفة اليومية أيضا اليابان بتعقيد وتسريع الوضع الأمني الإقليمي بذريعة "التهديدات" من الجيران، في استعراض واضح للعدوانية. (سكاي نيوز عربية)
