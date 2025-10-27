كوريا الشمالية: "ما تفعله" اليابان يفتح باب الانتقام

Advertisement

انتقدت التعزيزات الدفاعية الأخيرة لليابان، محذرة من أن ذلك قد يجعل هدفا لانتقام قوي من الدول المجاورة.وأصدرت صحيفة رودونغ سينمون، الصحيفة الأوسع انتشارا في الشمالية، هذا التحذير في عددها الصادر، الإثنين، مستشهدة بتدشين الأخير لسادس غواصة هجومية من طراز تايغي، والإنتاج الضخم لصاروخ مطور من طراز 12 سطح - سفينة، وخطط أخرى لتعزيز الدفاع.وقالت الصحيفة إن أنظمة الأسلحة هذه هي وسائل لـ"ضربة استباقية" تتجاوز نطاقاتها بكثير اليابان لتصل إلى دول أخرى، واصفة تطويرها بأنه عمل "خطير" من قِبَل "دولة مجرمة حرب سابقة"، بحسب الجنوبية.