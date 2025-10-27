الحوثيون يداهمون قرية بتعز ويختطفون مدنيين



وقالت الشبكة للحقوق والحريات، إن جماعة الحوثيين، اقتحمت مساء الأحد، قرية جبل سليم بمنطقة "حاضية "، في عزلة المجاعشة بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز، بعدد من الأطقم العسكرية يقودها المدعو .



وأكدت أن الحملة الحوثية قامت باختطاف عدد من الرجال والشباب ونقلتهم إلى جهة مجهولة، ومن بين المختطفين الذين وثقتهم باسم غالب صالح (33 عاماً)، ومحمد عبدالإله حسن ثابت (38 عاماً)، وعلي عبدالحفيظ أحمد جياش (44 عاماً).



وأشارت الشبكة إلى أن الحملة الحوثية الانتقامية جاءت بعد أيام من انشقاق أحد القيادات الحوثية الميدانية في المنطقة، ويدعى عبده عوض، معتبرة ما تقوم به الميليشيا بحق السكان "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للمواد (7)، (8) من نظام الأساسي للمحكمة ".



وحملت الشبكة قيادة ميليشيا المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ووقف الانتهاكات بحق المدنيين في محافظة تعز.