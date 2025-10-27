26
عربي-دولي
الحوثيون يداهمون قرية بتعز ويختطفون مدنيين
Lebanon 24
27-10-2025
|
04:58
A-
A+
نفذ الحوثيون حملة اختطافات وانتهاكات انتقامية بحق سكان إحدى قرى مديرية مقبنة غرب
محافظة تعز
، جنوبي غرب اليمن، بعد أيام من انشقاق شيخ المنطقة عن قوات الجماعة.
وقالت الشبكة
اليمنية
للحقوق والحريات، إن جماعة الحوثيين، اقتحمت مساء الأحد، قرية جبل سليم بمنطقة "حاضية
العليا
"، في عزلة المجاعشة بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز، بعدد من الأطقم العسكرية يقودها المدعو
أبو حامد
الشاذلي
.
وأضافت الشبكة في بيان، أن الحملة الحوثية قامت بمداهمة عنيفة لعدد من منازل المواطنين، واعتدت على النساء والأطفال بالضرب والتهديد، وروعت الأهالي بإطلاق النار داخل القرية.
وأكدت أن الحملة الحوثية قامت باختطاف عدد من الرجال والشباب ونقلتهم إلى جهة مجهولة، ومن بين المختطفين الذين وثقتهم باسم غالب صالح
محمد حسين
(33 عاماً)، ومحمد عبدالإله حسن ثابت (38 عاماً)، وعلي عبدالحفيظ أحمد جياش (44 عاماً).
وأشارت الشبكة إلى أن الحملة الحوثية الانتقامية جاءت بعد أيام من انشقاق أحد القيادات الحوثية الميدانية في المنطقة، ويدعى عبده عوض، معتبرة ما تقوم به الميليشيا بحق السكان "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للمواد (7)، (8) من نظام
روما
الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية
".
وحملت الشبكة قيادة ميليشيا
الحوثي
المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ووقف الانتهاكات بحق المدنيين في محافظة تعز.
