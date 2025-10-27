Advertisement

عربي-دولي

الحوثيون يداهمون قرية بتعز ويختطفون مدنيين

Lebanon 24
27-10-2025 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1434539-638971596679815034.jpeg
Doc-P-1434539-638971596679815034.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذ الحوثيون حملة اختطافات وانتهاكات انتقامية بحق سكان إحدى قرى مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، بعد أيام من انشقاق شيخ المنطقة عن قوات الجماعة.
Advertisement

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن جماعة الحوثيين، اقتحمت مساء الأحد، قرية جبل سليم بمنطقة "حاضية العليا"، في عزلة المجاعشة بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز، بعدد من الأطقم العسكرية يقودها المدعو أبو حامد الشاذلي.

وأضافت الشبكة في بيان، أن الحملة الحوثية قامت بمداهمة عنيفة لعدد من منازل المواطنين، واعتدت على النساء والأطفال بالضرب والتهديد، وروعت الأهالي بإطلاق النار داخل القرية.
وأكدت أن الحملة الحوثية قامت باختطاف عدد من الرجال والشباب ونقلتهم إلى جهة مجهولة، ومن بين المختطفين الذين وثقتهم باسم غالب صالح محمد حسين (33 عاماً)، ومحمد عبدالإله حسن ثابت (38 عاماً)، وعلي عبدالحفيظ أحمد جياش (44 عاماً).

وأشارت الشبكة إلى أن الحملة الحوثية الانتقامية جاءت بعد أيام من انشقاق أحد القيادات الحوثية الميدانية في المنطقة، ويدعى عبده عوض، معتبرة ما تقوم به الميليشيا بحق السكان "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للمواد (7)، (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وحملت الشبكة قيادة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ووقف الانتهاكات بحق المدنيين في محافظة تعز.
مواضيع ذات صلة
الإخبارية السورية: القوات الإسرائيلية تعتقل 5 مدنيين في قرية صيدا الحنوت في ريف القنيطرة جنوبي البلاد
lebanon 24
27/10/2025 15:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم منازل الأهالي خلال اقتحام قرية البرج جنوبي الخليل
lebanon 24
27/10/2025 15:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش الاحتلال يداهم منازل الأهالي خلال اقتحام قرية البرج جنوبي الخليل
lebanon 24
27/10/2025 15:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام سوري: مقتل مدني وإصابة آخرين في قصف "قسد" قرية الكيارية شرقي حلب
lebanon 24
27/10/2025 15:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الجنائية الدولية

محافظة تعز

محمد حسين

صالح محمد

أبو حامد

محمد عبد

اليمنية

علي عبد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:27 | 2025-10-27
08:26 | 2025-10-27
08:25 | 2025-10-27
08:14 | 2025-10-27
08:00 | 2025-10-27
07:58 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24