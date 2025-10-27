قراصنة يعلنون الاستيلاء على سلاح إسرائيلي خطير.. هذا ما فعلوه

Advertisement

نشرت المجموعة مقطع فيديو قالت إنه يوثّق تفاصيل اختراق شركة "مايا" العسكرية .وأشارت في الفيديو إلى حصولها على بيانات سرّية حول "الشعاع الحديدي" وعدد كبير من المنظومات الإسرائيلية الشهيرة.ظهرت في المقطع صور ومعلومات عن منتجات عسكرية للجيش الإسرائيلي، بينها الطائرة المسيرة "سكاي لارك"، ونظام الدفاع الجوي "سبايدَر"، وصاروخ الشبح "آيس بريكر"، وغيرها، والتي صُممت وصُنعت بتكنولوجيا وُصفت بأنها "عالمية المستوى".برزت ضمن المواد المعروضة صور لعقود مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وأستراليا وبعض الأخرى، وأمكن من خلال الفيديو مشاهدة تفاصيل محاولة الاختراق. (روسيا اليوم)