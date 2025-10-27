قراصنة يعلنون الاستيلاء على سلاح إسرائيلي خطير.. هذا ما فعلوه

26
أعلنت مجموعة هاكرز تُسمّي نفسها "جبهة الإسناد السيبراني" استيلاءها على معلومات سرّية تتعلق بنظام الدفاع الليزري
الإسرائيلي
المتطور المعروف بـ"الشعاع الحديدي" إلى جانب أسلحة إسرائيلية متطورة أخرى.
نشرت المجموعة مقطع فيديو قالت إنه يوثّق تفاصيل اختراق شركة "مايا" العسكرية
الإسرائيلية
.
وأشارت في الفيديو إلى حصولها على بيانات سرّية حول "الشعاع الحديدي" وعدد كبير من المنظومات الإسرائيلية الشهيرة.
ظهرت في المقطع صور ومعلومات عن منتجات عسكرية للجيش الإسرائيلي، بينها الطائرة المسيرة "سكاي لارك"، ونظام الدفاع الجوي "سبايدَر"، وصاروخ
كروز
الشبح "آيس بريكر"، وغيرها، والتي صُممت وصُنعت بتكنولوجيا وُصفت بأنها "عالمية المستوى".
برزت ضمن المواد المعروضة صور لعقود مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وأستراليا وبعض
الدول الأوروبية
الأخرى، وأمكن من خلال الفيديو مشاهدة تفاصيل محاولة الاختراق. (روسيا اليوم)
