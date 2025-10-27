Advertisement

عربي-دولي

بينهم طفل... العثور على رفات 5 أشخاص في حمص

Lebanon 24
27-10-2025 | 06:42
أعلن الدفاع المدني السوري بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، عن العثور على رفات خمسة أشخاص في قرية آبل في ريف حمص الجنوبي.
وأضاف الدفاع المدني السوريّ أنّ الرفات الـ5 تعود لطفل وامرأة وثلاثة رجال، وهم مجهولو الهوية. (العربية)
 
 
 
09:00 | 2025-10-27
08:56 | 2025-10-27
08:27 | 2025-10-27
08:26 | 2025-10-27
08:25 | 2025-10-27
08:14 | 2025-10-27
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24