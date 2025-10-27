بينهم طفل... العثور على رفات 5 أشخاص في حمص

أعلن الدفاع المدني السوري بالتنسيق مع للمفقودين، عن العثور على رفات خمسة أشخاص في قرية آبل في الجنوبي.

وأضاف الدفاع المدني السوريّ أنّ الرفات الـ5 تعود لطفل وامرأة وثلاثة رجال، وهم مجهولو الهوية. (العربية)