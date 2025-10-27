نائب إسرائيلي يحذر من "إبادة" في الضفة!

طالبَ النائب عوفير كسيف التدخل لإيقاف الاعتداءات في المحتلة، وقال: "انتظرتم طويلاً قبل أن تتدخلوا ضد الإبادة الجماعية في (قطاع) غزة، فلا تنتظروا سيناريو مماثلاً في الضفة الغربية لأننا نقترب منه".

وأضاف كسيف، وهو نائب عن الحزب اليهودي العربي " للسلام والمساواة": لا تنتظروا حرباً أهلية داخل لأننا نقترب منها".





وتابع: "افعلوا كل ما في وسعكم لوقف هذين الخطرين، فهي مخاطر على والإسرائيليين والمنطقة والعالم".





ويقول كسيف إنّ الأيام القليلة الماضية شهدت مستوى مروعاً من العنف في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة ضد الفلسطينيين والناشطين الذين يقطفون ، وأضاف: "لقد طردت قوات هؤلاء من أراضيهم لإتاحة الفرصة للمستوطنين الإرهابيين، ليس فقط لضرب الفلسطينيين والاعتداء عليهم، بل أيضا لسرقة الطعام والسيطرة على الأرض ".



وحذر من أن هذا الأمر جزء من خطة الضم، وتابع: "إنها ليست مجرد حشد فاشي يعمل ضد حكومة إسرائيل وسياساتها، هذا جزء من السياسة".