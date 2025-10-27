Advertisement

نائب إسرائيلي يحذر من "إبادة" في الضفة!

27-10-2025 | 07:46
طالبَ النائب الإسرائيلي عوفير كسيف المجتمع الدولي التدخل لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقال: "انتظرتم طويلاً قبل أن تتدخلوا ضد الإبادة الجماعية في (قطاع) غزة، فلا تنتظروا سيناريو مماثلاً في الضفة الغربية لأننا نقترب منه".
وأضاف كسيف، وهو نائب عن الحزب اليهودي العربي "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة": لا تنتظروا حرباً أهلية داخل إسرائيل لأننا نقترب منها".


وتابع: "افعلوا كل ما في وسعكم لوقف هذين الخطرين، فهي مخاطر على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة والعالم".


ويقول كسيف إنّ الأيام القليلة الماضية شهدت مستوى مروعاً من العنف في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة ضد الفلسطينيين والناشطين الذين يقطفون الزيتون، وأضاف: "لقد طردت قوات الاحتلال هؤلاء من أراضيهم لإتاحة الفرصة للمستوطنين الإرهابيين، ليس فقط لضرب الفلسطينيين والاعتداء عليهم، بل أيضا لسرقة الطعام والسيطرة على الأرض الفلسطينية".

وحذر من أن هذا الأمر جزء من خطة الضم، وتابع: "إنها ليست مجرد حشد فاشي يعمل ضد حكومة إسرائيل وسياساتها، هذا جزء من السياسة".

