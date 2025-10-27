Advertisement

عربي-دولي

تعليق لافت.. ماذا قال ترامب عن إمكانية ترشحه لمنصب "نائب الرئيس" عام 2028؟

Lebanon 24
27-10-2025 | 07:58
استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إمكانية ترشحه لمنصب نائب الرئيس في انتخابات العام 2028 للبقاء في السلطة، وهي وسيلة أشار لها بعض مناصريه للالتفاف على الدستور، الذي يمنعه من الترشح لمنصب الرئاسة أكثر من ولايتين.
وفي حديث مع الصحافيين على متن طائرته الرئاسية، بين ماليزيا واليابان، قال ترامب: "لي الحقّ أن أفعل ذلك، لكنني لن أفعله.. سيكون ذلك تصرفاً ماكراً. ليس جيداً".

وتولى ترامب البالغ من العمر 79 عاماً، رئاسة الولايات المتحدة بين العامين 2017 و2021، ثم بدأ ولايته الجديدة في 20 كانون الثاني الماضي، وكثيراً ما يردد كلام أنصاره الداعين إلى ولاية ثالثة له رغم أن الدستور لا يسمح بذلك، من دون أن يعلن رفضه صراحة لهذه الدعوات. 

ومن الحلول التي يقترحها الراغبون في بقائه في السلطة، أن يترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة، فيما يترشح نائبه الحالي جاي دي فانس لمنصب الرئيس.

وفي حال فوز جاي دي فانس، يستقيل بحسب هذه النظرية، مفسحاً لعودة ترامب إلى البيت الأبيض رئيساً، بالالتفاف على المادة 22 من الدستور التي تحظر أن يُنتخب أي شخص رئيساً أكثر من ولايتين.

