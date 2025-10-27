Advertisement

عربي-دولي

العدوان الإسرائيلي يواصل حصد الأرواح... وصحة غزة تكشف الأرقام

Lebanon 24
27-10-2025 | 08:14
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 68,527 شهيدا و170,395 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول 2023.
وأوضحت في تقريرها الإحصائي اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية ثمانية قتلى تم انتشالهم من تحت الأنقاض وثلاث عشرة إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.
 
 
ومنذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول 2025، بلغ عدد ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية 93 شهيداً و337 مصاباً، إضافة إلى 472 جثماناً تم انتشالهم من تحت الأنقاض. وأشارت الوزارة إلى أنه تم التعرف حتى الآن على 72 جثماناً من أصل 195 من الجثامين التي تم استلامها من إسرائيل. (روسيا اليوم)
