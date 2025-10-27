العدوان الإسرائيلي يواصل حصد الأرواح... وصحة غزة تكشف الأرقام

أعلنت ، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على القطاع إلى 68,527 شهيدا و170,395 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وأوضحت في تقريرها الإحصائي اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية ثمانية قتلى تم انتشالهم من تحت الأنقاض وثلاث عشرة إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول 2025، بلغ عدد ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية 93 شهيداً و337 مصاباً، إضافة إلى 472 جثماناً تم انتشالهم من تحت الأنقاض. وأشارت الوزارة إلى أنه تم التعرف حتى الآن على 72 جثماناً من أصل 195 من الجثامين التي تم استلامها من . (روسيا اليوم)