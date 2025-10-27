Advertisement

عربي-دولي

مفقودون في حادث غرق قارب في إندونيسيا

Lebanon 24
27-10-2025 | 08:25
A-
A+
Doc-P-1434651-638971719996097184.png
Doc-P-1434651-638971719996097184.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 قال مسؤول يوم الاثنين إن ستة أشخاص فقدوا وتمكن ثمانية من النجاة بعد غرق قارب يقل 14 صيادا في إقليم كاليمانتان الشرقية بإندونيسيا.

وقال رئيس مكتب البحث والإنقاذ في باليكبابان دودي سيتياوان إن القارب الذي تم تحديده باسم KM Mina Maritim 148 غرق وسط طقس قاس يوم الأحد في مياه تاليسايان في مقاطعة بيراو، حسبما ذكرت وكالة أنباء أنتارا الرسمية.
Advertisement

وقال إن فريق الإنقاذ المشترك لا يزال يجري عمليات بحث مكثفة عن المفقودين.

مواضيع ذات صلة
49 قتيلا على الأقل و100 مفقود إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل نواكشوط
lebanon 24
27/10/2025 22:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرع أكثر من 50 مهاجراً سودانياً في غرق قارب قبالة ليبيا
lebanon 24
27/10/2025 22:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة 29 شخصاً في غرق قارب شمال وسط نيجيريا
lebanon 24
27/10/2025 22:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس: نحو 65 طالبا مفقودون تحت أنقاض مدرسة إسلامية انهارت في إندونيسيا
lebanon 24
27/10/2025 22:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

رئيس مكتب

يوم الأحد

دونيس

اليسا

تاليس

دي سي

مانتا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:08 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:05 | 2025-10-27
15:01 | 2025-10-27
14:43 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24