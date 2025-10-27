مفقودون في حادث غرق قارب في إندونيسيا

Advertisement

قال مسؤول يوم الاثنين إن ستة أشخاص فقدوا وتمكن ثمانية من النجاة بعد غرق قارب يقل 14 صيادا في إقليم كاليمانتان الشرقية بإندونيسيا.وقال البحث والإنقاذ في باليكبابان دودي سيتياوان إن القارب الذي تم تحديده باسم KM Mina Maritim 148 غرق وسط طقس قاس في مياه تاليسايان في مقاطعة بيراو، حسبما ذكرت وكالة أنباء أنتارا الرسمية.وقال إن فريق الإنقاذ المشترك لا يزال يجري عمليات بحث مكثفة عن المفقودين.