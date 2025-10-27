بينها دولة عربية.. تعرفوا إلى أغنى 10 دول في العالم لعام 2025

تصدرت اقتصادات أوروبية وآسيوية صغيرة تصنيف أغنى دول العالم لعام 2025، وفقاً لمؤشر تعادل القوة الشرائية الذي يعتمد على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بعد تعديله لتكاليف المعيشة، ما يجعله مقياساً أكثر دقة لقياس الازدهار الاقتصادي.

وغالباً ما تحتل هذه المراتب دول صغيرة الحجم وقليلة السكان، لكنها تحقق مراكز متقدمة بفضل تخصصاتها الصناعية، وقطاعاتها المالية المتطورة، وثرواتها الطبيعية.

ووفق بيانات ، جاءت لوختنشتاين في الصدارة بنصيب فرد يبلغ 201,112 دولاراً، تلتها سنغافورة بـ156,969 دولاراً، ثم لوكسمبورغ بـ152,394 دولاراً، وإيرلندا بـ147,878 دولاراً، وقطر بـ122,283 دولاراً، والنرويج بـ106,694 دولاراً، وسويسرا بـ97,659 دولاراً، وبروناي بـ94,472 دولاراً، وغيانا بـ94,189 دولاراً، فيما حلت عاشرة بـ89,598 دولاراً. (روسيا اليوم)