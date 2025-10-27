Advertisement

إقتصاد

بينها دولة عربية.. تعرفوا إلى أغنى 10 دول في العالم لعام 2025

Lebanon 24
27-10-2025 | 08:26
A-
A+
Doc-P-1434657-638971725736271047.jpg
Doc-P-1434657-638971725736271047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تصدرت اقتصادات أوروبية وآسيوية صغيرة تصنيف أغنى دول العالم لعام 2025، وفقاً لمؤشر تعادل القوة الشرائية الذي يعتمد على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بعد تعديله لتكاليف المعيشة، ما يجعله مقياساً أكثر دقة لقياس الازدهار الاقتصادي.
Advertisement
 
وغالباً ما تحتل هذه المراتب دول صغيرة الحجم وقليلة السكان، لكنها تحقق مراكز متقدمة بفضل تخصصاتها الصناعية، وقطاعاتها المالية المتطورة، وثرواتها الطبيعية.
 
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، جاءت لوختنشتاين في الصدارة بنصيب فرد يبلغ 201,112 دولاراً، تلتها سنغافورة بـ156,969 دولاراً، ثم لوكسمبورغ بـ152,394 دولاراً، وإيرلندا بـ147,878 دولاراً، وقطر بـ122,283 دولاراً، والنرويج بـ106,694 دولاراً، وسويسرا بـ97,659 دولاراً، وبروناي بـ94,472 دولاراً، وغيانا بـ94,189 دولاراً، فيما حلت الولايات المتحدة عاشرة بـ89,598 دولاراً. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفرنسية: 10 دول بينها فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية الإثنين المقبل
lebanon 24
27/10/2025 22:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بينها دول عربية.. قائمة جديدة بالبلدان الأكثر امتلاكاً للغواصات عام 2025
lebanon 24
27/10/2025 22:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
6 دول عربية تنتج الذهب.. تعرفوا إليها
lebanon 24
27/10/2025 22:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات يهنئ الملك محمد السادس والشعب المغربي بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025
lebanon 24
27/10/2025 22:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

صندوق النقد الدولي

الولايات المتحدة

النقد الدولي

روسيا اليوم

النرويج

سويسرا

أوروبي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:08 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:05 | 2025-10-27
15:01 | 2025-10-27
14:43 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24