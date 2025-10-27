Advertisement

عربي-دولي

لأوّل مرّة منذ العام 2023... هذا ما قرّره وزير الدفاع الإسرائيليّ

Lebanon 24
27-10-2025 | 08:56
كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قرّر رفع حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية في جنوب إسرائيل، للمرة الأولى منذ هجمات 7 تشرين الاول 2023.
ويعني القرار انتهاء حالة التأهب القصوى التي فرضت قبل أكثر من عام عقب هجمات حركة حماس، والتي شملت قيودا أمنية وإجراءات طوارئ واسعة في المناطق الجنوبية المحاذية لقطاع غزة. (سكاي نيوز)
 
 
 
