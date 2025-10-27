لأوّل مرّة منذ العام 2023... هذا ما قرّره وزير الدفاع الإسرائيليّ

Advertisement

كشفت صحيفة " هيوم"، أنّ ، قرّر رفع حالة الطوارئ الخاصة في في جنوب إسرائيل، للمرة الأولى منذ هجمات 7 تشرين الاول 2023.ويعني القرار انتهاء حالة التأهب القصوى التي فرضت قبل أكثر من عام عقب هجمات حركة ، والتي شملت قيودا أمنية وإجراءات طوارئ واسعة في المناطق الجنوبية المحاذية لقطاع غزة. (سكاي نيوز)