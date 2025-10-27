23
بيروت
20
طرابلس
22
صور
22
جبيل
22
صيدا
23
جونية
15
النبطية
16
زحلة
15
بعلبك
7
بشري
17
بيت الدين
14
كفردبيان
عربي-دولي
لأوّل مرّة منذ العام 2023... هذا ما قرّره وزير الدفاع الإسرائيليّ
Lebanon 24
27-10-2025
08:56
كشفت صحيفة "
إسرائيل
هيوم"، أنّ
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
، قرّر رفع حالة الطوارئ الخاصة في
الجبهة الداخلية
في جنوب إسرائيل، للمرة الأولى منذ هجمات 7 تشرين الاول 2023.
ويعني القرار انتهاء حالة التأهب القصوى التي فرضت قبل أكثر من عام عقب هجمات حركة
حماس
، والتي شملت قيودا أمنية وإجراءات طوارئ واسعة في المناطق الجنوبية المحاذية لقطاع غزة. (سكاي نيوز)
