عربي-دولي

بعد أشهر على الحرب مع إيران.. مؤسسات إسرائيلية حيوية لم تُرمم بعد

Lebanon 24
27-10-2025 | 09:23
Doc-P-1434679-638971756978925000.jpg
Doc-P-1434679-638971756978925000.jpg photos 0
فشلت الحكومة الإسرائيلية في إعادة تأهيل مؤسسات حيوية تضررت خلال حرب الـ12 يومًا مع إيران في حزيران الماضي، رغم الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإسراع في تنفيذ عمليات الإصلاح، وفق ما كشفته قناة "أخبار 12" العبرية.
وسلّطت القناة الضوء على مستشفى "سروكا" في النقب، الذي تعرض لصاروخ إيراني مباشر أدى إلى تدميره بالكامل، مشيرة إلى أنه وبعد مرور أربعة أشهر على الحادث، لا يزال المستشفى ينتظر التمويل اللازم لإعادة تأهيله.

وقال مدير المستشفى البروفيسور شلومي كوديش إن القصف وقع صباح 19 حزيران، موضحًا أنه تم إخلاء قسم المسالك البولية قبل ساعات من القصف من دون أي إنذار رسمي، ما أنقذ الأرواح. وأضاف أن الانفجار أدى إلى انهيار السقف واحتراق المختبرات والأنابيب والعينات البحثية التي أُعدت على مدى سنوات.

الدمار لم يقتصر على المبنى المستهدف، إذ تضررت المباني المجاورة، وأُغلقت الممرات والأجنحة، فيما اختفت قاعة الطعام بالكامل. وأشار مدير وحدة العناية المركزة، البروفيسور أوري غالانتي، إلى أن الأضرار أجبرت الطاقم على إخلاء الوحدة والعمل في ظروف صعبة داخل مساحات ضيقة، مؤكدًا أن المستشفى يعيش حالة طوارئ متواصلة منذ جائحة كورونا مرورًا بحرب إيران.

وبحسب كوديش، يعمل المستشفى اليوم بنسبة 75% فقط من قدرته، مع تعطّل 250 سريرًا عن الخدمة، وتقدّر الخسائر المالية بنحو مليار ونصف المليار شيكل، في حين لم تتجاوز المخصصات الحكومية لإعادة الإعمار 100 مليون شيكل.

ورغم زيارة نتنياهو للمستشفى بعد القصف ووعده بإصلاح الأضرار بسرعة، أكد كوديش أن أي تقدم فعلي لم يُسجل حتى الآن، معربًا عن أمله في صدور قرار حكومي قريب لتأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل المرفق الطبي. (ارم نيوز)
