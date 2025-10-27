Advertisement

عربي-دولي

بعد 40 عامًا في الحكم.. بول بيا يفوز بولاية ثامنة في الكاميرون

Lebanon 24
27-10-2025 | 09:33
A-
A+
Doc-P-1434683-638971762577482437.jpeg
Doc-P-1434683-638971762577482437.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المجلس الدستوري في الكاميرون اليوم الاثنين، فوز الرئيس بول بيا بولاية ثامنة، ما قد يبقيه في الحكم حتى يقترب من بلوغ المئة عام.
Advertisement

وقال رئيس المجلس، كليمنت أتانغانا، في بيان رسمي: "أُعلن أن الرئيس المنتخب هو المرشح بول بيا"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ويبلغ بيا 92 عامًا، ويتولى رئاسة البلاد منذ عام 1982، محافظًا على قبضته على السلطة منذ أكثر من أربعة عقود. وكان قد ألغى عام 2008 الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية، ما أتاح له الترشح والفوز المتكرر بفوارق مريحة في كل انتخابات.

وشهدت الانتخابات الأخيرة منافسة أبرزها من عيسى تشيروما، الوزير والمتحدث الحكومي السابق، الذي انشق عن بيا مطلع العام الجاري، وقاد حملة انتخابية واسعة بدعم ائتلاف من أحزاب المعارضة ومنظمات مدنية، قبل أن يخسر أمام الرئيس المخضرم. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
"أكبر رئيس في العالم" يستعدّ للإنتخابات... هدفه الفوز بولاية ثامنة! (صورة)
lebanon 24
27/10/2025 22:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حارس مرمى منتخب الكاميرون في ويطة بعد دفعه مشجعاً (فيديو)
lebanon 24
27/10/2025 22:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بفارق كبير.. الحكمة يفوز على البشائر العماني
lebanon 24
27/10/2025 22:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الكاميرون على صفيح ساخن عشية نتائج الانتخابات الرئاسية
lebanon 24
27/10/2025 22:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الدستوري

ارم نيوز

المعارضة

كاميرون

الدستور

الأقصى

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:08 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:05 | 2025-10-27
15:01 | 2025-10-27
14:43 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24