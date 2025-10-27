بعد 40 عامًا في الحكم.. بول بيا يفوز بولاية ثامنة في الكاميرون

Advertisement

أعلن في اليوم الاثنين، فوز الرئيس بول بيا بولاية ثامنة، ما قد يبقيه في الحكم حتى يقترب من بلوغ المئة عام.وقال رئيس المجلس، كليمنت أتانغانا، في بيان رسمي: "أُعلن أن الرئيس المنتخب هو المرشح بول بيا"، وفق ما نقلت وكالة " ".ويبلغ بيا 92 عامًا، ويتولى رئاسة البلاد منذ عام 1982، محافظًا على قبضته على السلطة منذ أكثر من أربعة عقود. وكان قد ألغى عام 2008 الحد لعدد الولايات الرئاسية، ما أتاح له الترشح والفوز المتكرر بفوارق مريحة في كل انتخابات.وشهدت الانتخابات الأخيرة منافسة أبرزها من تشيروما، الوزير والمتحدث الحكومي السابق، الذي انشق عن بيا مطلع العام الجاري، وقاد حملة انتخابية واسعة بدعم ائتلاف من أحزاب ومنظمات مدنية، قبل أن يخسر أمام الرئيس المخضرم. (ارم نيوز)