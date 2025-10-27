Advertisement

عربي-دولي

قواعد جديدة لدخول الأجانب إلى أميركا.. ما هي؟

Lebanon 24
27-10-2025 | 09:44
A-
A+
Doc-P-1434687-638971768879231785.png
Doc-P-1434687-638971768879231785.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) لوائح حدودية جديدة تُلزم جميع المواطنين غير الأميركيين، بمن فيهم حاملو البطاقة الخضراء (Green Card)، بالتقاط صور عند دخول البلاد ومغادرتها. وستُوسّع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) نطاق جمعها للصور والبيانات البيومترية في البر والبحر والمطارات لتعزيز الأمن القومي ومكافحة استخدام وثائق السفر المزورة. وستدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ في 26 كانون الأول 2025، وفقًا للوزارة.
Advertisement

بموجب النظام الجديد، سيجمع موظفو الجمارك وحماية الحدود صورًا ومعلومات بيومترية أخرى من جميع الأجانب تقريبًا عند وصولهم إلى الولايات المتحدة أو مغادرتهم لها. ويلغي هذا النظام الاستثناءات السابقة للمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا وفوق 79 عامًا، مما يعني أن هاتين الفئتين العمريتين ستخضعان الآن أيضًا لجمع البيانات البيومترية.

تستخدم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) بالفعل تقنية التعرف على الوجه للتحقق من هوية المسافرين على متن الرحلات الدولية في معظم المطارات الأمريكية الرئيسية، لكن هذه اللائحة الجديدة ستجعل هذه العملية إلزامية في جميع منافذ الدخول. وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأن هذا التوسع سيساعد في الكشف عن الاحتيال في الهوية، وتتبع تجاوز مدة التأشيرات، وتعزيز أمن الحدود.

ويقول المسؤولون إن هذه الإجراءات ستساعد في معالجة قضايا تجاوز مدة التأشيرة، والتي قدر تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس عام 2023 أنها تمثل 42% من حوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، حسبما ذكرت رويترز.

وأفادت الوكالة أن الكونغرس الأميركي أقر في عام 1996 قانونا يقضي بإنشاء نظام دخول وخروج آلي، لكن القانون لم ينفذ بالكامل قط.

وتستخدم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بالفعل تقنية التعرف على الوجه لجميع عمليات الدخول الجوي التجاري، لكنها تستخدمها فقط لتسجيل المخارج في مواقع معينة، بحسب اللائحة.

وتقدر هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنه من الممكن تنفيذ نظام الدخول والخروج البيومتري بالكامل في جميع المطارات التجارية والموانئ البحرية للدخول والخروج خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بحسب التقرير.

ستقوم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) بتجميع قواعد بيانات الصور المرتبطة بكل مسافر، وذلك بدمج صور جوازات السفر ووثائق السفر والصور التي التقطها ضباط الحدود. ثم تُطابق هذه الصور مع الصور اللحظية الملتقطة عند نقاط الدخول والخروج.

ويتماشى هذا الإعلان مع أولويات إنفاذ قوانين الهجرة المستمرة في ظل إدارة ترامب، بما في ذلك زيادة الموارد على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.


مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: روسيا ردّت على الضربة الأوكرانية للقرم باستهداف قواعد القوات الخاصة الأوكرانية "والمرتزقة الأجانب"
lebanon 24
27/10/2025 22:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ما مصير المحتجزين الأجانب في "مخيم الهول"؟
lebanon 24
27/10/2025 22:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رسوم جديدة لدخول معرض رشيد كرامي الدولي
lebanon 24
27/10/2025 22:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قواعد عمل جديدة للجيش في الجنوب
lebanon 24
27/10/2025 22:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمن القومي

الأميركيين

الأمريكية

الكونغرس

الكشف عن

الرئيسي

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:08 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:15 | 2025-10-27
15:05 | 2025-10-27
15:01 | 2025-10-27
14:43 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24