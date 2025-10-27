قواعد جديدة لدخول الأجانب إلى أميركا.. ما هي؟

Advertisement

أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) لوائح حدودية جديدة تُلزم جميع المواطنين غير ، بمن فيهم حاملو البطاقة الخضراء (Green Card)، بالتقاط صور عند دخول البلاد ومغادرتها. وستُوسّع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) نطاق جمعها للصور والبيانات البيومترية في البر والبحر والمطارات لتعزيز ومكافحة استخدام وثائق السفر المزورة. وستدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ في 26 كانون الأول 2025، وفقًا للوزارة.بموجب النظام الجديد، سيجمع موظفو الجمارك وحماية الحدود صورًا ومعلومات بيومترية أخرى من جميع الأجانب تقريبًا عند وصولهم إلى أو مغادرتهم لها. ويلغي هذا النظام الاستثناءات السابقة للمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا وفوق 79 عامًا، مما يعني أن هاتين الفئتين العمريتين ستخضعان الآن أيضًا لجمع البيانات البيومترية.تستخدم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) بالفعل تقنية التعرف على الوجه للتحقق من هوية المسافرين على متن الرحلات الدولية في معظم المطارات الرئيسية، لكن هذه اللائحة الجديدة ستجعل هذه العملية إلزامية في جميع منافذ الدخول. وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأن هذا التوسع سيساعد في الاحتيال في الهوية، وتتبع تجاوز مدة التأشيرات، وتعزيز أمن الحدود.ويقول المسؤولون إن هذه الإجراءات ستساعد في معالجة قضايا تجاوز مدة التأشيرة، والتي قدر تقرير صادر عن خدمة أبحاث عام 2023 أنها تمثل 42% من حوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، حسبما ذكرت .وأفادت الوكالة أن الكونغرس الأميركي أقر في عام 1996 قانونا يقضي بإنشاء نظام دخول وخروج آلي، لكن القانون لم ينفذ بالكامل قط.وتستخدم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بالفعل تقنية التعرف على الوجه لجميع عمليات الدخول الجوي التجاري، لكنها تستخدمها فقط لتسجيل المخارج في مواقع معينة، بحسب اللائحة.وتقدر هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنه من الممكن تنفيذ نظام الدخول والخروج البيومتري بالكامل في جميع المطارات التجارية والموانئ البحرية للدخول والخروج خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بحسب التقرير.ستقوم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) بتجميع قواعد بيانات الصور المرتبطة بكل مسافر، وذلك بدمج صور جوازات السفر ووثائق السفر والصور التي التقطها ضباط الحدود. ثم تُطابق هذه الصور مع الصور اللحظية الملتقطة عند نقاط الدخول والخروج.ويتماشى هذا الإعلان مع أولويات إنفاذ قوانين الهجرة المستمرة في ظل إدارة ، بما في ذلك زيادة الموارد على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.