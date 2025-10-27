Advertisement

في الدوحة.. المؤتمر العربي الـ14 لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني

27-10-2025 | 11:44
تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 29 إلى 30 تشرين الأول 2025، أعمال المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني، وذلك برعاية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، وباستضافة كريمة من وزارة الداخلية القطرية.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان، أن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في مختلف الدول العربية، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية مرموقة، من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ويبحث المؤتمر عدداً من الملفات الحيوية المدرجة على جدول أعماله، من أبرزها:
• تطوير المهارات التقنية لعناصر الشرطة في مواجهة الجرائم الرقمية.
• وضع خطة نموذجية استرشادية للتدريب الأمني الوقائي.
• تصميم خطة تدريبية ميدانية لمواجهة الأزمات والطوارئ.

كما سيقدَّم خلال المؤتمر عرض خاص حول "مركز العمليات الأمنية الافتراضية لأكاديمية الشرطة في دولة قطر"، الحائز على جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2024 عن فئة البرامج الأمنية الرائدة.

وتختتم أعمال المؤتمر برفع توصياته إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات التدريب الأمني والجاهزية الميدانية.
 
