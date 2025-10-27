في الدوحة.. المؤتمر العربي الـ14 لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني

Advertisement

• تطوير المهارات التقنية لعناصر الشرطة في مواجهة الجرائم الرقمية.

• وضع خطة نموذجية استرشادية للتدريب الأمني الوقائي.

• تصميم خطة تدريبية ميدانية لمواجهة الأزمات والطوارئ.

تنعقد في العاصمة ، خلال الفترة من 29 إلى 30 تشرين الأول 2025، أعمال المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني، وذلك برعاية الشيخ بن حمد بن خليفة آل ثاني، وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، وباستضافة كريمة من القطرية.وأعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان، أن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في مختلف ، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية مرموقة، من بينها مكتب المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب والمنطقة العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.ويبحث المؤتمر عدداً من الملفات الحيوية المدرجة على جدول أعماله، من أبرزها:كما سيقدَّم خلال المؤتمر عرض خاص حول "مركز العمليات الأمنية الافتراضية لأكاديمية الشرطة في دولة قطر"، الحائز على جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2024 عن فئة البرامج الأمنية الرائدة.وتختتم أعمال المؤتمر برفع توصياته إلى المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات التدريب الأمني والجاهزية الميدانية.