عربي-دولي

الملك عبدالله الثاني: ما هي مهمة قوات الأمن داخل غزة؟

Lebanon 24
27-10-2025 | 11:47
قال الملك الأردني عبدالله الثاني، إنّ "الدول سترفض مطالبتها بـ"فرض" السلام في قطاع غزة، إذا نشرت قواتها في القطاع، وفق خطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب لوقف إطلاق النار".
وقال الملك عبدالله الثاني لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "ما هي مهمة قوات الأمن داخل غزة؟ نأمل أن تكون حفظ السلام، لأنه إذا كانت تهدف إلى فرض السلام، فلن يرغب أحد في الانخراط في ذلك". (الامارات 24)
