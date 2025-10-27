الملك عبدالله الثاني: ما هي مهمة قوات الأمن داخل غزة؟

قال الملك عبدالله الثاني، إنّ "الدول سترفض مطالبتها بـ"فرض" السلام في ، إذا نشرت قواتها في القطاع، وفق خطة الرئيس الأميركيّ لوقف إطلاق النار".

وقال الملك عبدالله الثاني لهيئة الإذاعة " ": "ما هي مهمة داخل غزة؟ نأمل أن تكون حفظ السلام، لأنه إذا كانت تهدف إلى فرض السلام، فلن يرغب أحد في الانخراط في ذلك". (الامارات 24)