الحية: لدينا الإرادة لعدم إعطاء إسرائيل أي ذريعة لعودة الحرب

وأضاف الحية في تصريح، مساء اليوم الإثنين: "نواجه إشكاليات في البحث عن جثث الأسرى بسبب تغيير إسرائيل لـ "طبيعة أرض" غزة"، مشيرًا إلى ان "بعض الأشخاص الذين دفنوا الأسرى قتلوا أثناء الحرب".وتابع: "سلّمنا حتى الآن 17 جثة لأسرى إسرائيل من أصل 28 جثة".وختم: "جادون في البحث ليلًا ونهارًا عن ما تبقى من جثث أسرى إسرائيل".