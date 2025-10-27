Advertisement

عربي-دولي

الحية: لدينا الإرادة لعدم إعطاء إسرائيل أي ذريعة لعودة الحرب

Lebanon 24
27-10-2025 | 13:06
أشار رئيس حركة "حماس" في غزة، خليل الحية، إلى  أنه "لدينا الإرادة لعدم إعطاء إسرائيل أي ذريعة لعودة الحرب".
وأضاف الحية في تصريح، مساء اليوم الإثنين: "نواجه إشكاليات في البحث عن جثث الأسرى بسبب تغيير إسرائيل لـ "طبيعة أرض" غزة"، مشيرًا إلى ان "بعض الأشخاص الذين دفنوا الأسرى قتلوا أثناء الحرب".

وتابع: "سلّمنا حتى الآن 17 جثة لأسرى إسرائيل من أصل 28 جثة".

وختم: "جادون في البحث ليلًا ونهارًا عن ما تبقى من جثث أسرى إسرائيل".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24