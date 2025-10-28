Advertisement

عربي-دولي

بيونغ يانغ وموسكو توحّدان المواقف قبل زيارة ترامب إلى كوريا

Lebanon 24
28-10-2025
في تطوّر لافت يسبق زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن وزيرة الخارجية تشوي سون هوي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين جددا التزامهما بتعزيز العلاقات بين البلدين على المستويات كافة.
وأوضحت الوكالة أن الوزيرة الكورية أجرت محادثات "بناءة ومثمرة" مع بوتين في موسكو، نقلت خلالها تحيات الزعيم كيم يونغ أون، فيما أعرب الرئيس الروسي عن "تمنياته الحارة" لنظيره الكوري الشمالي.
وقبل لقائها بوتين، اجتمعت تشوي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث بحث الجانبان آليات التعاون الدبلوماسي وتنسيق المواقف بشأن الملفات الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان اتفاقهما على تسريع تطوير العلاقات الثنائية، مع تأكيد دعم بيونغ يانغ الكامل لموسكو في حربها ضد أوكرانيا.
من جهتها، نددت موسكو وبيونغ يانغ بما وصفتاه "بمحاولات الولايات المتحدة وحلفائها تأجيج التوترات العالمية"، لا سيما في شبه الجزيرة الكورية.
وتأتي زيارة تشوي في ظل توقعات بتراجع فرص عقد لقاء مباشر بين ترامب وكيم يونغ أون، خصوصاً أن الوزيرة تُعد من أبرز المعنيين بإدارة العلاقات مع واشنطن.
يُذكر أن ترامب كان قد عقد ثلاث قمم سابقة مع كيم بين عامي 2018 و2019، من دون تحقيق اختراق ملموس في ملف نزع السلاح النووي.
 
(العربية)
 
