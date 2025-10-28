بيونغ يانغ وموسكو توحّدان المواقف قبل زيارة ترامب إلى كوريا

Advertisement

وأوضحت الوكالة أن الوزيرة الكورية أجرت محادثات "بناءة ومثمرة" مع بوتين في موسكو، نقلت خلالها تحيات الزعيم كيم يونغ أون، فيما أعرب الرئيس الروسي عن "تمنياته الحارة" لنظيره الكوري .وقبل لقائها بوتين، اجتمعت تشوي مع الروسي سيرغي لافروف، حيث بحث الجانبان آليات التعاون الدبلوماسي وتنسيق المواقف بشأن الملفات الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان اتفاقهما على تسريع تطوير العلاقات الثنائية، مع تأكيد دعم بيونغ يانغ الكامل لموسكو في حربها ضد أوكرانيا.من جهتها، نددت موسكو وبيونغ يانغ بما وصفتاه "بمحاولات وحلفائها تأجيج التوترات العالمية"، لا سيما في شبه الكورية.وتأتي زيارة تشوي في ظل توقعات بتراجع فرص عقد لقاء مباشر بين وكيم يونغ أون، خصوصاً أن الوزيرة تُعد من أبرز المعنيين بإدارة العلاقات مع .يُذكر أن ترامب كان قد عقد ثلاث قمم سابقة مع كيم بين عامي 2018 و2019، من دون تحقيق اختراق ملموس في ملف نزع السلاح النووي.