Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة: هجمات روسية بطائرات مسيّرة على مدنيين

Lebanon 24
28-10-2025 | 00:59
A-
A+
Doc-P-1434884-638972314493423775.png
Doc-P-1434884-638972314493423775.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف تقرير جديد صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا أن القوات الروسية تستخدم طائرات مسيّرة لملاحقة المدنيين واستهدافهم قرب خطوط المواجهة، في سياسة وصفها التقرير بأنها تهدف إلى "إجبار السكان على النزوح القسري"، وهو ما يُعد جريمة ضد الإنسانية.
Advertisement

وجاء في التقرير، الذي سيُعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، أن المدنيين في مناطق جنوب أوكرانيا تعرضوا لهجمات متكررة بطائرات مزودة بكاميرات، استخدمت القنابل الحارقة والمتفجرات لملاحقتهم حتى أثناء محاولاتهم الاحتماء.
استندت نتائج التحقيق إلى مقابلات مع أكثر من 200 شاهد وضحية، إضافة إلى مئات المقاطع المصورة التي تم التحقق منها رقمياً. وأكد التقرير أن هذه الهجمات أدت إلى نزوح آلاف المدنيين، ولم يبقَ في بعض القرى سوى كبار السن وذوي الإعاقات.
وقال رئيس اللجنة، إريك موس، إن "مشغلي الطائرات المسيّرة يتعمدون استهداف المدنيين وملاحقتهم، سواء في منازلهم أو في الشوارع"، مشيراً إلى أن هذا النمط من الهجمات أدى إلى تدهور حاد في الخدمات الإنسانية والطبية.
كما وثّق التقرير عمليات ترحيل قسري للمدنيين من مناطق خاضعة للسيطرة الروسية في مقاطعة زابوريجيا، واعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني و"جريمة حرب مكتملة الأركان".
ورغم نفي موسكو المتكرر لاستهداف المدنيين، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أن الأدلة المتراكمة تُظهر نمطاً منهجياً يهدف إلى بثّ الرعب ودفع السكان إلى الهرب من مناطقهم.
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية: إصابة 7 مدنيين وأضرار في شقق سكنية نتيجة هجمات بمسيرات أوكرانية
lebanon 24
28/10/2025 08:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات بيلغورود الروسية: إصابة 21 مدنيا في هجمات بمسيرات أوكرانية على المقاطعة
lebanon 24
28/10/2025 08:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يحث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الرد على الهجمات الروسية المستمرة على المدنيين
lebanon 24
28/10/2025 08:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يتهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بإسقاط طائرة مسيّرة في جنوب لبنان الأحد
lebanon 24
28/10/2025 08:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة التحقيق الدولية المستقلة

لجنة التحقيق الدولية

الخدمات الإنسانية

الجمعية العامة

التحقيق الدولي

لجنة التحقيق

إريك موس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:23 | 2025-10-28
02:18 | 2025-10-28
01:56 | 2025-10-28
01:47 | 2025-10-28
00:40 | 2025-10-28
00:37 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24