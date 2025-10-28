Advertisement

عربي-دولي

عثر عليها في حي التفاح.. الجيش الإسرائيلي يعلن تسلّم الصليب الأحمر جثة رهينة في غزة

Lebanon 24
28-10-2025 | 02:23
أفاد الجيش الإسرائيلي، بأن الصليب الأحمر تسلّم نعشاً يحوي رفات رهينة كان محتجزاً في غزة، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الجيش الإسرائيلي: "بحسب معلومات للصليب الأحمر، نُقل نعش لرهينة إلى عهدته، وهو في طريقه إلى قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأكد مصدر مطلع في حركة حماس هذه المعلومات قائلا إن "جثة أسير إسرائيلي عثر عليها الاثنين في قطاع غزة تم تسليمها للصليب الأحمر"، نقلا عن "فرانس برس".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، تسليم جثة أحد المحتجزين الإسرائيليين، التي استُخرجت الاثنين في قطاع غزة، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غزة.
