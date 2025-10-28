عثر عليها في حي التفاح.. الجيش الإسرائيلي يعلن تسلّم الصليب الأحمر جثة رهينة في غزة

Advertisement

أفاد الجيش ، بأن تسلّم نعشاً يحوي رفات رهينة كان محتجزاً في غزة، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.وقال الجيش الإسرائيلي: "بحسب معلومات للصليب الأحمر، نُقل نعش لرهينة إلى عهدته، وهو في طريقه إلى قوات الجيش الإسرائيلي في ".وأكد مصدر مطلع في حركة هذه المعلومات قائلا إن "جثة أسير إسرائيلي عثر عليها الاثنين في قطاع غزة تم تسليمها للصليب الأحمر"، نقلا عن "فرانس برس".وفي وقت سابق، أعلنت ، الذراع العسكرية لحركة حماس، تسليم جثة أحد المحتجزين الإسرائيليين، التي استُخرجت الاثنين في قطاع غزة، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غزة.