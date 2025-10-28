البرهان يقرّ بانسحاب الجيش من الفاشر: "سنقتصّ لما حدث"

Advertisement

وفي خطاب متلفز، قال البرهان: "وافقنا على انسحاب الجيش من الفاشر إلى مواقع آمنة"، مؤكداً أنّ قواته "ستقتصّ لما حدث لأهل المدينة".وكانت الفاشر آخر مركز إداري رئيسي في إقليم دارفور ما زال تحت سيطرة الجيش، قبل أن تخضع أخيراً لسيطرة قوات الدعم السريع، التي تحاصر المدينة منذ أشهر وسط تفاقم للأوضاع الإنسانية وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا.وتُعدّ السيطرة على الفاشر تطوراً ميدانياً بالغ الخطورة في مسار الحرب السودانية التي اندلعت في نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في نزوح أكثر من 10 ملايين شخص، وفق تقديرات .ودعت منظمات دولية إلى هدنة إنسانية عاجلة في الإقليم، محذّرة من أنّ استمرار المعارك في دارفور "قد يؤدي إلى انهيار كامل للنظام الإنساني في "، في وقت لا تزال البلاد غارقة في واحدة من أسوأ الأزمات التي عرفتها في تاريخها الحديث.