البرهان يقرّ بانسحاب الجيش من الفاشر: "سنقتصّ لما حدث"

Lebanon 24
28-10-2025 | 02:52
Doc-P-1434927-638972383348247444.png
Doc-P-1434927-638972383348247444.png photos 0
اعترف قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بانسحاب قواته من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وذلك بعد إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها الكاملة عليها عقب معارك عنيفة مستمرة منذ نيسان 2023.
وفي خطاب متلفز، قال البرهان: "وافقنا على انسحاب الجيش من الفاشر إلى مواقع آمنة"، مؤكداً أنّ قواته "ستقتصّ لما حدث لأهل المدينة".
وكانت الفاشر آخر مركز إداري رئيسي في إقليم دارفور ما زال تحت سيطرة الجيش، قبل أن تخضع أخيراً لسيطرة قوات الدعم السريع، التي تحاصر المدينة منذ أشهر وسط تفاقم للأوضاع الإنسانية وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
وتُعدّ السيطرة على الفاشر تطوراً ميدانياً بالغ الخطورة في مسار الحرب السودانية التي اندلعت في نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في نزوح أكثر من 10 ملايين شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
ودعت منظمات دولية إلى هدنة إنسانية عاجلة في الإقليم، محذّرة من أنّ استمرار المعارك في دارفور "قد يؤدي إلى انهيار كامل للنظام الإنساني في السودان"، في وقت لا تزال البلاد غارقة في واحدة من أسوأ الأزمات التي عرفتها في تاريخها الحديث.
 
(سكاي نيوز)
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24