26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نشاط نووي جديد في منشأة نطنز الإيرانية.. صور فضائية تكشف
Lebanon 24
28-10-2025
|
04:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في
واشنطن
صور أقمار صناعية حديثة كشفت أنشطة بناء وتحصين واسعة في منشأة جبل المنجم جنوبي منشأة نطنز النووية.
Advertisement
ولفت المركز في تقرير صدر بتاريخ 27 تشرين الأول 2025 إلى أن الصور تُظهر عمليات حفر وبناء مكثفة داخل الجبل، يُعتقد أنها تهدف إلى نقل أنشطة تخصيب اليورانيوم الحساسة إلى مواقع أكثر تحصينًا يصعب استهدافها بالقصف الجوي، سواء من
الولايات المتحدة
أو
إسرائيل
.
ويأتي هذا التطور بينما تتزايد مؤشرات انهيار التفاهم غير الرسمي بين واشنطن وطهران بشأن حدود التخصيب
النووي
، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية في
الخليج
ولبنان والبحر الأحمر، ما يجعل الملف النووي
الإيراني
أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
ويرى خبراء أن بناء منشأة بهذا الحجم في عمق الجبال يعكس تحولًا في العقيدة النووية
الإيرانية
من "البرنامج المراقب" إلى "البرنامج المحصّن"، مؤكدين أن
طهران
تعمل على تغيير قواعد الردع الإقليمي عبر إنشاء بيئة يصعب فيها تعطيل منشآتها أو إخضاعها للرقابة الدولية.
مواضيع ذات صلة
بعثة فضائية جديدة ستجمع عينات من بخار الماء المنبعث من إنسيلادوس
Lebanon 24
بعثة فضائية جديدة ستجمع عينات من بخار الماء المنبعث من إنسيلادوس
28/10/2025 15:30:42
28/10/2025 15:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "منشأة غامضة" في إيران.. نشاطٌ كبير تحت الأرض!
Lebanon 24
قصة "منشأة غامضة" في إيران.. نشاطٌ كبير تحت الأرض!
28/10/2025 15:30:42
28/10/2025 15:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب فرنسا في مجلس الأمن: تبرير نشاط إيران النووي غير مقبول
Lebanon 24
مندوب فرنسا في مجلس الأمن: تبرير نشاط إيران النووي غير مقبول
28/10/2025 15:30:42
28/10/2025 15:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الكندية: الأنشطة النووية الإيرانية لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي
Lebanon 24
الحكومة الكندية: الأنشطة النووية الإيرانية لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي
28/10/2025 15:30:42
28/10/2025 15:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
البحر الأحمر
الإيرانية
الإيراني
إسرائيل
واشنطن
الخليج
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجميع ماتوا... تحطم طائرة صغيرة على متنها 11 شخصاً (فيديو)
Lebanon 24
الجميع ماتوا... تحطم طائرة صغيرة على متنها 11 شخصاً (فيديو)
09:26 | 2025-10-28
28/10/2025 09:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
09:00 | 2025-10-28
28/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيسكوف يحذر فرنسا: فكروا قبل دعم كييف
Lebanon 24
بيسكوف يحذر فرنسا: فكروا قبل دعم كييف
08:41 | 2025-10-28
28/10/2025 08:41:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء ماليزيا يُعلن إستعداد بلاده للانضمام إلى "بريكس"
Lebanon 24
رئيس وزراء ماليزيا يُعلن إستعداد بلاده للانضمام إلى "بريكس"
08:31 | 2025-10-28
28/10/2025 08:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة: هذا عدد صواريخ "حزب الله"
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة: هذا عدد صواريخ "حزب الله"
07:40 | 2025-10-28
28/10/2025 07:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
10:05 | 2025-10-27
27/10/2025 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
12:01 | 2025-10-27
27/10/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:26 | 2025-10-28
الجميع ماتوا... تحطم طائرة صغيرة على متنها 11 شخصاً (فيديو)
09:00 | 2025-10-28
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
08:41 | 2025-10-28
بيسكوف يحذر فرنسا: فكروا قبل دعم كييف
08:31 | 2025-10-28
رئيس وزراء ماليزيا يُعلن إستعداد بلاده للانضمام إلى "بريكس"
07:40 | 2025-10-28
تقديرات إسرائيليّة: هذا عدد صواريخ "حزب الله"
07:22 | 2025-10-28
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
03:30 | 2025-10-28
28/10/2025 15:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 15:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 15:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24