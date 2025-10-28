نشاط نووي جديد في منشأة نطنز الإيرانية.. صور فضائية تكشف



Advertisement

ولفت المركز في تقرير صدر بتاريخ 27 تشرين الأول 2025 إلى أن الصور تُظهر عمليات حفر وبناء مكثفة داخل الجبل، يُعتقد أنها تهدف إلى نقل أنشطة تخصيب اليورانيوم الحساسة إلى مواقع أكثر تحصينًا يصعب استهدافها بالقصف الجوي، سواء من أو . نشر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في صور أقمار صناعية حديثة كشفت أنشطة بناء وتحصين واسعة في منشأة جبل المنجم جنوبي منشأة نطنز النووية.ولفت المركز في تقرير صدر بتاريخ 27 تشرين الأول 2025 إلى أن الصور تُظهر عمليات حفر وبناء مكثفة داخل الجبل، يُعتقد أنها تهدف إلى نقل أنشطة تخصيب اليورانيوم الحساسة إلى مواقع أكثر تحصينًا يصعب استهدافها بالقصف الجوي، سواء من أو .

ويأتي هذا التطور بينما تتزايد مؤشرات انهيار التفاهم غير الرسمي بين واشنطن وطهران بشأن حدود التخصيب ، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية في ولبنان والبحر الأحمر، ما يجعل الملف النووي أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.



ويرى خبراء أن بناء منشأة بهذا الحجم في عمق الجبال يعكس تحولًا في العقيدة النووية من "البرنامج المراقب" إلى "البرنامج المحصّن"، مؤكدين أن تعمل على تغيير قواعد الردع الإقليمي عبر إنشاء بيئة يصعب فيها تعطيل منشآتها أو إخضاعها للرقابة الدولية.