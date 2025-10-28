توغل إسرائيلي جديد في الريف السوري يثير التوتر على الحدود

Advertisement

توغلت قوات الجيش فجر الثلاثاء في ريف القنيطرة بسوريا، برفقة نحو 20 آلية عسكرية، قبل أن تبدأ الانسحاب صباحًا. وأفادت (سانا) بأن القوة ضمت 4 دبابات وآليتين عسكريتين توغلت من منطقة الحرية باتجاه قرية أوفانيا، وتمركزت لاحقًا حول تل الأحمر وعين النورية.كما توغل رتلاً آخر مؤلفًا من نحو 10 آليات إلى مدخل قرية عين النورية، وتوقف لبعض الوقت قرب المفرق المؤدي إلى بلدات طرنجة وجباتا الخشب وخان أرنبة، إضافة إلى مناطق أخرى. وأقامت قوات حاجزًا السريع المعروف بطريق السلام، حيث أوقفت المارة ومنعت مرور المركبات.وجاء هذا التوغل في سياق تصاعد التوترات الإسرائيلية في منذ سقوط نظام في كانون الأول 2024، حيث شنت غارات عدة داخل الأراضي السورية، مستهدفة مواقع مدنية وعسكرية، وانتهكت اتفاقية فض الاشتباك بين البلدين، كما دعمت مسلحين مناوئين للحكومة السورية في مناطق مختلفة.