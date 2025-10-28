26
عربي-دولي
توغل إسرائيلي جديد في الريف السوري يثير التوتر على الحدود
Lebanon 24
28-10-2025
|
04:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
توغلت قوات الجيش
الإسرائيلي
فجر الثلاثاء في ريف القنيطرة
الشمالي
بسوريا، برفقة نحو 20 آلية عسكرية، قبل أن تبدأ الانسحاب صباحًا. وأفادت
وكالة الأنباء
السورية
(سانا) بأن القوة
الإسرائيلية
ضمت 4 دبابات وآليتين عسكريتين توغلت من منطقة الحرية باتجاه قرية أوفانيا، وتمركزت لاحقًا حول تل الأحمر وعين النورية.
كما توغل رتلاً آخر مؤلفًا من نحو 10 آليات إلى مدخل قرية عين النورية، وتوقف لبعض الوقت قرب المفرق المؤدي إلى بلدات طرنجة وجباتا الخشب وخان أرنبة، إضافة إلى مناطق أخرى. وأقامت قوات
الاحتلال
حاجزًا
على الطريق
السريع المعروف بطريق السلام، حيث أوقفت المارة ومنعت مرور المركبات.
وجاء هذا التوغل في سياق تصاعد التوترات الإسرائيلية في
سوريا
منذ سقوط نظام
بشار الأسد
في كانون الأول 2024، حيث شنت
إسرائيل
غارات عدة داخل الأراضي السورية، مستهدفة مواقع مدنية وعسكرية، وانتهكت اتفاقية فض الاشتباك بين البلدين، كما دعمت مسلحين مناوئين للحكومة السورية في مناطق مختلفة.
(الجزيرة)
