Advertisement

عربي-دولي

الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب.. اليكم ما اعلنته قوات مساندة للجيش السوداني

Lebanon 24
28-10-2025 | 04:27
A-
A+
Doc-P-1434975-638972443269685636.webp
Doc-P-1434975-638972443269685636.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتهمت القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني الدعم السريع بـ "ارتكاب جرائم بشعة ضد المدنيين في مدينة الفاشر"، مشيرة إلى أن أكثر من ألفي مدني أعزل معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن قتلوا خلال يومي 26 و27 تشرين الاول الجاري.
Advertisement
 
كما اعتبرت في بيان اليوم الثلاثاء أن "ما حدث هو مجزرة مروّعة على مرأى ومسمع من العالم". وأدانت القوة المشتركة "ما تقوم به قوات الدعم السريع من جرائم، وانتهاكات"، قائلة إنها "ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية"

إلى ذلك، دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية إلى تصنيف الدعم السريع "كمنظمة إرهابية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية".

"خطف 6 من الكوادر الطبية"
في سياق متصل، أعلنت شبكة أطباء السودان أن قوةً من الدعم السريع بمدينة الفاشر اختطفت ستة من الكوادر الطبية بينهم أربعة أطباء وصيدلي وممرض، كانوا يقدمون خدمات علاجية للمرضى والمصابين خلال فترة الحصار. وأشارت إلى أن "القوة طالبت ذويهم بفدية مالية تبلغ مئة مليون جنيه سوداني عن كل طبيب مقابل إطلاق سراحه".
مواضيع ذات صلة
القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني: انتهاكات الدعم السريع ترقى لجرائم حرب
lebanon 24
28/10/2025 15:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مقر الجيش السوداني في الفاشر (رويترز)
lebanon 24
28/10/2025 15:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أممي: قوات الدعم السريع ترتكب جرائم ضد الإنسانية في الفاشر
lebanon 24
28/10/2025 15:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية: ندين بأشد العبارات الجرائم الإرهابية المروعة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر
lebanon 24
28/10/2025 15:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

القوة المشتركة

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

السودان

علاجية

سوداني

الفاشر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:26 | 2025-10-28
09:00 | 2025-10-28
08:41 | 2025-10-28
08:31 | 2025-10-28
07:40 | 2025-10-28
07:22 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24