الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب.. اليكم ما اعلنته قوات مساندة للجيش السوداني

اتهمت المساندة للجيش السوداني الدعم السريع بـ "ارتكاب جرائم بشعة ضد المدنيين في مدينة "، مشيرة إلى أن أكثر من ألفي مدني أعزل معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن قتلوا خلال يومي 26 و27 تشرين الاول الجاري.

كما اعتبرت في بيان اليوم الثلاثاء أن "ما حدث هو مجزرة مروّعة على مرأى ومسمع من العالم". وأدانت القوة المشتركة "ما تقوم به من جرائم، وانتهاكات"، قائلة إنها "ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية"إلى ذلك، دعت ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية إلى تصنيف الدعم السريع "كمنظمة إرهابية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية"."خطف 6 من الكوادر الطبية"في سياق متصل، أعلنت شبكة أطباء أن قوةً من الدعم السريع بمدينة الفاشر اختطفت ستة من الكوادر الطبية بينهم أربعة أطباء وصيدلي وممرض، كانوا يقدمون خدمات للمرضى والمصابين خلال فترة الحصار. وأشارت إلى أن "القوة طالبت ذويهم بفدية مالية تبلغ مئة مليون جنيه عن كل طبيب مقابل إطلاق سراحه".