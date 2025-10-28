Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تؤكد استلام "جثة كاذبة" من حماس!

Lebanon 24
28-10-2025 | 05:09
أعلنت إسرائيل ان رفات الجثة التي أعادتها حماس أمس الإثنين لا تعود لأحد المختطفين الثلاثة عشر المحتجزين في قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يفحص معهد الطب الشرعي، حيث تم التعرف على الجثة، ما إذا كانت تعود لمختطف إسرائيلي أُعيد للدفن في إسرائيل.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية سيعقد المستوى السياسي اليوم نقاشا عاجلا، ويجري النظر في فرض "عقوبة محددة وفورية".
ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي: "لن تستطيع إسرائيل الانتظار أكثر من ذلك، وستتخذ خطوات حيال هذا الانتهاك من جانب حماس".



