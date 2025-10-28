26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تؤكد استلام "جثة كاذبة" من حماس!
Lebanon 24
28-10-2025
|
05:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
إسرائيل
ان رفات الجثة التي أعادتها
حماس
أمس الإثنين لا تعود لأحد المختطفين الثلاثة عشر المحتجزين في
قطاع غزة
.
Advertisement
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يفحص
معهد الطب الشرعي
، حيث تم التعرف على الجثة، ما إذا كانت تعود لمختطف إسرائيلي أُعيد للدفن
في إسرائيل
.
وبحسب القناة 12
الإسرائيلية
سيعقد المستوى السياسي اليوم نقاشا عاجلا، ويجري النظر في فرض "عقوبة محددة وفورية".
ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي: "لن تستطيع إسرائيل الانتظار أكثر من ذلك، وستتخذ خطوات حيال هذا الانتهاك من جانب حماس".
مواضيع ذات صلة
الحاج يؤكد الالتزام بالإصلاح: الهيئة المنظمة تبدأ استلام مهامها رسميًا
Lebanon 24
الحاج يؤكد الالتزام بالإصلاح: الهيئة المنظمة تبدأ استلام مهامها رسميًا
28/10/2025 15:31:03
28/10/2025 15:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أن الصليب الأحمر استلم جثة رهينة إسرائيلي في غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أن الصليب الأحمر استلم جثة رهينة إسرائيلي في غزة
28/10/2025 15:31:03
28/10/2025 15:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثة محتجز إسرائيلي في قطاع غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثة محتجز إسرائيلي في قطاع غزة
28/10/2025 15:31:03
28/10/2025 15:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: منع المدنيين من المغادرة ادعاء كاذب لتغطية المجازر
Lebanon 24
حماس: منع المدنيين من المغادرة ادعاء كاذب لتغطية المجازر
28/10/2025 15:31:03
28/10/2025 15:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد الطب الشرعي
الطب الشرعي
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
معهد الطب
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجميع ماتوا... تحطم طائرة صغيرة على متنها 11 شخصاً (فيديو)
Lebanon 24
الجميع ماتوا... تحطم طائرة صغيرة على متنها 11 شخصاً (فيديو)
09:26 | 2025-10-28
28/10/2025 09:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
09:00 | 2025-10-28
28/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيسكوف يحذر فرنسا: فكروا قبل دعم كييف
Lebanon 24
بيسكوف يحذر فرنسا: فكروا قبل دعم كييف
08:41 | 2025-10-28
28/10/2025 08:41:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء ماليزيا يُعلن إستعداد بلاده للانضمام إلى "بريكس"
Lebanon 24
رئيس وزراء ماليزيا يُعلن إستعداد بلاده للانضمام إلى "بريكس"
08:31 | 2025-10-28
28/10/2025 08:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة: هذا عدد صواريخ "حزب الله"
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة: هذا عدد صواريخ "حزب الله"
07:40 | 2025-10-28
28/10/2025 07:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
10:05 | 2025-10-27
27/10/2025 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
12:01 | 2025-10-27
27/10/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:26 | 2025-10-28
الجميع ماتوا... تحطم طائرة صغيرة على متنها 11 شخصاً (فيديو)
09:00 | 2025-10-28
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
08:41 | 2025-10-28
بيسكوف يحذر فرنسا: فكروا قبل دعم كييف
08:31 | 2025-10-28
رئيس وزراء ماليزيا يُعلن إستعداد بلاده للانضمام إلى "بريكس"
07:40 | 2025-10-28
تقديرات إسرائيليّة: هذا عدد صواريخ "حزب الله"
07:22 | 2025-10-28
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
03:30 | 2025-10-28
28/10/2025 15:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 15:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 15:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24