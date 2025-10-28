رئيس وزراء فلسطين: لن نقبل بتعددية السلاح



Advertisement

كما دعا مصطفى في مقابلة مع العربية/الحدث، حركة إلى توضيح موقفها بشكل رسمي من مسألة الحكم والسلاح. وشدد على وجوب أن يكون السلاح والقانون والأمن حصرا بيد في . أكد رئيس الوزراء مصطفى، أن " تحترم نفسها لا تقبل بتعددية السلاح والقانون والحكم"كما دعا مصطفى في مقابلة مع العربية/الحدث، حركة إلى توضيح موقفها بشكل رسمي من مسألة الحكم والسلاح. وشدد على وجوب أن يكون السلاح والقانون والأمن حصرا بيد في .

ورأى أن "الإسرائيليين لا يريدون عودة للحكم في غزة". لكنه أردف قائلاً:" يجب أن تدار غزة من قبل السلطة بالكامل ولا نقبل بأدوار جزئية".



أما في ما يتعلق بالقوة الدولية التي من المرتقب أن تدير الأمن في القطاع الفلسطيني، فأوضح أنها " يجب أن تأتي بموافقة السلطة "، مضيفاً أن مهمتها في حماية يجب أن تكون مؤقتة. ولفت إلى أن "دور هذه يجب أن يكون داعما وليس بديلاً"