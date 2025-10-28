26
عربي-دولي
رئيس وزراء فلسطين: لن نقبل بتعددية السلاح
Lebanon 24
28-10-2025
|
05:11
A-
A+
أكد رئيس الوزراء
الفلسطيني محمد
مصطفى، أن "
أي دولة
تحترم نفسها لا تقبل بتعددية السلاح والقانون والحكم"
كما دعا مصطفى في مقابلة مع العربية/الحدث، حركة
حماس
إلى توضيح موقفها بشكل رسمي من مسألة الحكم والسلاح. وشدد على وجوب أن يكون السلاح والقانون والأمن حصرا بيد
الدولة الفلسطينية
في
قطاع غزة
.
ورأى أن "الإسرائيليين لا يريدون عودة
السلطة الفلسطينية
للحكم في غزة". لكنه أردف قائلاً:" يجب أن تدار غزة من قبل السلطة بالكامل ولا نقبل بأدوار جزئية".
أما في ما يتعلق بالقوة الدولية التي من المرتقب أن تدير الأمن في القطاع الفلسطيني، فأوضح أنها " يجب أن تأتي بموافقة السلطة
الفلسطينية
"، مضيفاً أن مهمتها في حماية
الفلسطينيين
يجب أن تكون مؤقتة. ولفت إلى أن "دور هذه
القوة الدولية
يجب أن يكون داعما وليس بديلاً"
