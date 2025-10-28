اكثر من خيار على الطاولة.. واسرائيل تنتظر الضوء الاخضر الاميركي للتحرك في غزة



بدورها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل تدرس توسيع سيطرتها العسكرية في القطاع الفلسطيني، كإجراء عقابي ضد حماس. لكنها تنتظر ضوءاً أخضر من ، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي . أشار خبراء أمنيون إسرائيليون إلى أن تعمل على 5 خيارات بديلة إن لم تسلم الجثث المتبقية، ألا وهي توسيع نطاق السيطرة الميدانية والتصعيد العسكري، وإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، فضلاً عن إجراء عمليات لانتشال الرفات، والضغط الدبلوماسي، وفق ما نقلت صحيفة جيروزالم بوست.بدورها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل تدرس توسيع سيطرتها العسكرية في القطاع الفلسطيني، كإجراء عقابي ضد حماس. لكنها تنتظر ضوءاً أخضر من ، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي .

وكان مكتب أعلن أمس أن سلم جثة رهينة أخرى من غزة إلى الجيش . وفي حال تأكدت هوية الرهينة، يصبح عدد الجثث الباقية في غزة هو 12.



فيما أكدت حماس وجود عقبات عدة أمام تحديد مواقع الجثث بين الأنقاض التي خلفها القتال.



بالتزامن، سمحت إسرائيل أمس بدخول فريق فني للعمل مع الصليب الأحمر لتحديد مواقع الجثث. وسيستخدم الفريق جرافات وشاحنات للبحث وراء ما يسمى بالخط الأصفر في غزة الذي انسحبت القوات خلفه في البداية بموجب خطة الرئيس الأميركي .



يذكر أن استخراج رفات الأسرى المتوفين في غزة وتسليمها يشكل إحدى العقبات التي تواجه خطة ترامب بشأن القطاع، والتي بدأ سريانها في العاشر من أكتوبر الجاري.