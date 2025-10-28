24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اكثر من خيار على الطاولة.. واسرائيل تنتظر الضوء الاخضر الاميركي للتحرك في غزة
Lebanon 24
28-10-2025
|
05:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار خبراء أمنيون إسرائيليون إلى أن
إسرائيل
تعمل على 5 خيارات بديلة إن لم تسلم
حماس
الجثث المتبقية، ألا وهي توسيع نطاق السيطرة الميدانية والتصعيد العسكري، وإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، فضلاً عن إجراء عمليات لانتشال الرفات، والضغط الدبلوماسي، وفق ما نقلت صحيفة جيروزالم بوست.
Advertisement
بدورها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل تدرس توسيع سيطرتها العسكرية في القطاع الفلسطيني، كإجراء عقابي ضد حماس. لكنها تنتظر ضوءاً أخضر من
واشنطن
، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وكان مكتب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
أعلن أمس أن
الصليب الأحمر
سلم جثة رهينة أخرى من غزة إلى الجيش
الإسرائيلي
. وفي حال تأكدت هوية الرهينة، يصبح عدد الجثث الباقية في غزة هو 12.
فيما أكدت حماس وجود عقبات عدة أمام تحديد مواقع الجثث بين الأنقاض التي خلفها القتال.
بالتزامن، سمحت إسرائيل أمس بدخول فريق فني
مصري
للعمل مع الصليب الأحمر لتحديد مواقع الجثث. وسيستخدم الفريق جرافات وشاحنات للبحث وراء ما يسمى بالخط الأصفر في غزة الذي انسحبت القوات
الإسرائيلية
خلفه في البداية بموجب خطة الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
.
يذكر أن استخراج رفات الأسرى المتوفين في غزة وتسليمها يشكل إحدى العقبات التي تواجه خطة ترامب بشأن القطاع، والتي بدأ سريانها في العاشر من أكتوبر الجاري.
مواضيع ذات صلة
الأونروا: جاهزون لإدخال المساعدات إلى غزة وننتظر الضوء الأخضر من إسرائيل
Lebanon 24
الأونروا: جاهزون لإدخال المساعدات إلى غزة وننتظر الضوء الأخضر من إسرائيل
28/10/2025 19:03:02
28/10/2025 19:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل منحت الضوء الأخضر لاقتراح قدمته الإدارة الأميركية لحماس
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل منحت الضوء الأخضر لاقتراح قدمته الإدارة الأميركية لحماس
28/10/2025 19:03:02
28/10/2025 19:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: سموتريتش ووزراء آخرون أعطوا نتنياهو الضوء الأخضر للمرحلة الأولى من الصفقة
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: سموتريتش ووزراء آخرون أعطوا نتنياهو الضوء الأخضر للمرحلة الأولى من الصفقة
28/10/2025 19:03:02
28/10/2025 19:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة إسرائيليّة: ترامب أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ "هجوم الدوحة"
Lebanon 24
قناة إسرائيليّة: ترامب أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ "هجوم الدوحة"
28/10/2025 19:03:02
28/10/2025 19:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الصليب الأحمر
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
دبلوماسي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل تُغير معركة الفاشر خارطة الحرب في السودان؟
Lebanon 24
هل تُغير معركة الفاشر خارطة الحرب في السودان؟
13:00 | 2025-10-28
28/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أفسدت الحكومة الإيرانية والحرس الثوري النظام المصرفي الإيراني؟
Lebanon 24
كيف أفسدت الحكومة الإيرانية والحرس الثوري النظام المصرفي الإيراني؟
13:00 | 2025-10-28
28/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء إثيوبيا يحذر إريتريا من مواجهة عسكرية
Lebanon 24
رئيس وزراء إثيوبيا يحذر إريتريا من مواجهة عسكرية
12:53 | 2025-10-28
28/10/2025 12:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قرّرت مهاجمة غزة.. وهذا ما أبلغته لأميركا
Lebanon 24
إسرائيل قرّرت مهاجمة غزة.. وهذا ما أبلغته لأميركا
12:40 | 2025-10-28
28/10/2025 12:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياض تستنكر الهجمات على الفاشر وتؤكد دعمها لوحدة السودان واستقراره
Lebanon 24
الرياض تستنكر الهجمات على الفاشر وتؤكد دعمها لوحدة السودان واستقراره
12:37 | 2025-10-28
28/10/2025 12:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
16:35 | 2025-10-27
27/10/2025 04:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
06:23 | 2025-10-28
28/10/2025 06:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-10-28
هل تُغير معركة الفاشر خارطة الحرب في السودان؟
13:00 | 2025-10-28
كيف أفسدت الحكومة الإيرانية والحرس الثوري النظام المصرفي الإيراني؟
12:53 | 2025-10-28
رئيس وزراء إثيوبيا يحذر إريتريا من مواجهة عسكرية
12:40 | 2025-10-28
إسرائيل قرّرت مهاجمة غزة.. وهذا ما أبلغته لأميركا
12:37 | 2025-10-28
الرياض تستنكر الهجمات على الفاشر وتؤكد دعمها لوحدة السودان واستقراره
12:36 | 2025-10-28
بعد قرار نتنياهو استئناف الهجمات على غزة… هذا ما أعلنته حركة حماس
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
28/10/2025 19:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 19:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 19:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24