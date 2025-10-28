قتلى وجرحى.. فيديو يُوثّق ما حدث على طريق دمشق - السويداء

أفاد مصدر أمني لقناة "الإخبارية " عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بإطلاق نار على حافلة ركاب من قبل مسلحين مجهولين على .

كما أفاد مراسل " " بأن الجهات المختصة تعمل على ملاحقة الفاعلين.

وجاء في بيان صادر عن محافظة السويداء عبر قناتها في " ": "استهداف حافلة نقل ركاب على طريق – السويداء من قبل مجموعة خارجة عن القانون، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، وسط استنفار الجهات المعنية ومتابعة التحقيقات. ونُدين هذا العمل الجبان الذي يستهدف أمن المواطنين وسلامة الطرق العامة".

