قتلى وجرحى.. فيديو يُوثّق ما حدث على طريق دمشق - السويداء

مشاهد لنقل المصابين من الحافلة إلى سيارات الإسعاف.. مصادر طبية أكدت استشهاد الشابة آية سلام، والشاب كمال عبد الباقي، جراء الاستهداف الغادر الذي طال الحافلة على طريق دمشق السويداء.
مصادر محلية أكدت أن الاستهداف وقع بالقرب من كازية مرجانة، في ريف دمشق، ضمن منطقة تشهد انتشاراً… pic.twitter.com/5hGCx7zxIW
— السويداء 24 (@suwayda24) October 28, 2025
مشاهد لنقل المصابين من الحافلة إلى سيارات الإسعاف.. مصادر طبية أكدت استشهاد الشابة آية سلام، والشاب كمال عبد الباقي، جراء الاستهداف الغادر الذي طال الحافلة على طريق دمشق السويداء.
مصادر محلية أكدت أن الاستهداف وقع بالقرب من كازية مرجانة، في ريف دمشق، ضمن منطقة تشهد انتشاراً… pic.twitter.com/5hGCx7zxIW