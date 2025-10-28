Advertisement

إقتصاد

رئيس وزراء ماليزيا يُعلن إستعداد بلاده للانضمام إلى "بريكس"

Lebanon 24
28-10-2025 | 08:31
A-
A+
Doc-P-1435095-638972588042590219.jpg
Doc-P-1435095-638972588042590219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم "استعداد بلاده للانضمام إلى مجموعة "بريكس" في أسرع وقت ممكن".
Advertisement


وقال إبراهيم لوكالة "نوفوستي" الروسية: "نعم، بالطبع ما زلنا نرغب في الانضمام إلى بريكس. إذا تم قبولنا غدا، فسوف ننضم غدا". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء العراق يعلن عن فرص استثمارية في بلاده بقيمة 450 مليار دولار
lebanon 24
28/10/2025 19:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب": رئيس وزراء فيجي يفتتح سفارة بلاده في القدس
lebanon 24
28/10/2025 19:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يبدي استعداده للانضمام الى قمة ترامب وبوتين حال دعوته
lebanon 24
28/10/2025 19:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد طهران لصياغة بروتوكول للتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "في ظل الوضع الجديد في إطار قانون برلماني"
lebanon 24
28/10/2025 19:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

في أسرع وقت ممكن

أنور إبراهيم

روسيا اليوم

روسيا

الروس

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-10-28
13:00 | 2025-10-28
12:53 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:37 | 2025-10-28
12:36 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24