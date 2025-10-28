رئيس وزراء ماليزيا يُعلن إستعداد بلاده للانضمام إلى "بريكس"

Advertisement

أعلن رئيس وزراء ماليزيا "استعداد بلاده للانضمام إلى مجموعة "بريكس" ".وقال إبراهيم لوكالة "نوفوستي" الروسية: "نعم، بالطبع ما زلنا نرغب في الانضمام إلى بريكس. إذا تم قبولنا غدا، فسوف ننضم غدا". (روسيا اليوم)