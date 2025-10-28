Advertisement

عربي-دولي

هل نحن وحدنا في الكون؟

Lebanon 24
28-10-2025 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1435098-638972592591256393.jpg
Doc-P-1435098-638972592591256393.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت "العربية"، أنّ العلماء كشفوا أن هناك احتمالاً بنسبة واحد إلى ثلاثة بالمئة أننا وحيدون في الكون، إذ قال الدكتور فيريس أنتال أستاذ الرياضيات المساعد في جامعة الزراعة المجرية، أنّ الأرض قد تكون داخل ما سمّاه "منطقة العزلة"، وهي نطاق إحصائي تكون فيه احتمالية وجود حضارة واحدة فقط على مستوانا التكنولوجي أعلى من احتمالية وجود عدة حضارات أو عدم وجود أي منها على الإطلاق.
Advertisement

وأضاف أنتال في بحثه المنشور في مجلة "Acta Astronautica"، أنّ "فرصنا في الوقوع داخل "منطقة العزلة" تكاد تقترب من الصفر في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، لكنها تصل إلى حوالي 29% في السيناريوهات الواقعية، أي أن هناك احتمالاً يقارب واحداً من كل ثلاثة أن تكون البشرية الحضارة المتقدمة الوحيدة في الكون".

وأوضح أن احتمالية العزلة تعتمد على مستوى تعقيد الحياة قائلا "بالنسبة للحياة البسيطة، العزلة تكاد تكون مستحيلة، أما بالنسبة للحضارات المتقدمة جداً فقد تصبح الاحتمال الإحصائي الأكثر ترجيحا".

وتُعد هذه الفكرة محاولة جديدة لتفسير "مفارقة فيرمي"، التي تتساءل: إذا كان هناك مئات المليارات من النجوم والكواكب في مجرتنا، فلماذا لم نعثر بعد على أية دلائل على وجود حياة ذكية أخرى؟

ويرى بعض العلماء أن الحياة نادرة جداً، أو أن الكائنات المتقدمة تختار الاختباء، يتعامل أنتال مع المسألة من زاوية رياضية بحتة، معتبراً أن هناك مجموعة من الظروف تجعل الوحدة هي النتيجة الأكثر احتمالاً أي أننا قد نكون داخل "منطقة العزلة".

ويحدد الباحث ثلاثة عوامل رئيسية لتقدير هذا الاحتمال:

1. عدد الكواكب في الكون.
2. درجة تعقيد الحضارة.
3. احتمال نشوء حضارة بهذا المستوى من التعقيد وهو العامل الأكثر تقلبًا.

إلى ذلك أشار أنتال إلى أن الحياة يجب أن تكون شائعة بما يكفي لتنشأ بعض الكائنات الحية، ولكن نادرة بما فيه الكفاية لئلا تتواجد عدة حضارات متقدمة في الوقت نفسه.

وبحسب حساباته، فإن هناك احتمالًا بنسبة 29.1% أن نكون في "منطقة العزلة"، وفي أقصى السيناريوهات المسماة بـ"الأرض الحرجة" تصل النسبة إلى 30.3% فقط.

وخلص الباحث إلى أن هذه النتائج لا تعني بالضرورة أننا وحدنا، بل تترك فرصة أكبر تفوق 70% لوجود حضارات أخرى متقدمة في أماكن ما من هذا الكون الشاسع. (العربية)
مواضيع ذات صلة
ترامب في رسالة للكنيست: نحن على أعتاب واحد من أعظم الإنجازات الدبلوماسية
lebanon 24
28/10/2025 19:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف ستكون نهاية الكون؟!
lebanon 24
28/10/2025 19:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ظهور المادة المظلمة للمرة الاولى.. علماء يقتربون من حل لغز الكون الأكبر
lebanon 24
28/10/2025 19:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"الانسحاق العظيم".. الكشف عن تاريخ نهاية الكون!
lebanon 24
28/10/2025 19:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24

مفارقة فيرمي

المجرية

السينا

الرياض

البشري

المجر

رياضي

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-10-28
13:00 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:37 | 2025-10-28
12:36 | 2025-10-28
12:18 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24