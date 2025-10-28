هل نحن وحدنا في الكون؟

Advertisement

ذكرت "العربية"، أنّ العلماء كشفوا أن هناك احتمالاً بنسبة واحد إلى ثلاثة بالمئة أننا وحيدون في ، إذ قال الدكتور فيريس أنتال أستاذ الرياضيات المساعد في جامعة الزراعة ، أنّ الأرض قد تكون داخل ما سمّاه "منطقة العزلة"، وهي نطاق إحصائي تكون فيه احتمالية وجود حضارة واحدة فقط على مستوانا التكنولوجي أعلى من احتمالية وجود عدة حضارات أو عدم وجود أي منها على الإطلاق.وأضاف أنتال في بحثه المنشور في مجلة "Acta Astronautica"، أنّ "فرصنا في الوقوع داخل "منطقة العزلة" تكاد تقترب من الصفر في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، لكنها تصل إلى حوالي 29% في السيناريوهات الواقعية، أي أن هناك احتمالاً يقارب واحداً من كل ثلاثة أن تكون البشرية الحضارة المتقدمة الوحيدة في الكون".وأوضح أن احتمالية العزلة تعتمد على مستوى تعقيد الحياة قائلا "بالنسبة للحياة البسيطة، العزلة تكاد تكون مستحيلة، أما بالنسبة للحضارات المتقدمة جداً فقد تصبح الاحتمال الإحصائي الأكثر ترجيحا".وتُعد هذه الفكرة محاولة جديدة لتفسير " "، التي تتساءل: إذا كان هناك مئات المليارات من النجوم والكواكب في مجرتنا، فلماذا لم نعثر بعد على أية دلائل على وجود حياة ذكية أخرى؟ويرى بعض العلماء أن الحياة نادرة جداً، أو أن الكائنات المتقدمة تختار الاختباء، يتعامل أنتال مع المسألة من زاوية رياضية بحتة، معتبراً أن هناك مجموعة من الظروف تجعل الوحدة هي النتيجة الأكثر احتمالاً أي أننا قد نكون داخل "منطقة العزلة".ويحدد الباحث ثلاثة عوامل رئيسية لتقدير هذا الاحتمال:1. عدد الكواكب في الكون.2. درجة تعقيد الحضارة.3. احتمال نشوء حضارة بهذا المستوى من التعقيد وهو العامل الأكثر تقلبًا.إلى ذلك أشار أنتال إلى أن الحياة يجب أن تكون شائعة بما يكفي لتنشأ بعض الكائنات الحية، ولكن نادرة بما فيه الكفاية لئلا تتواجد عدة حضارات متقدمة في الوقت نفسه.وبحسب حساباته، فإن هناك احتمالًا بنسبة 29.1% أن نكون في "منطقة العزلة"، وفي أقصى السيناريوهات المسماة بـ"الأرض الحرجة" تصل النسبة إلى 30.3% فقط.وخلص الباحث إلى أن هذه النتائج لا تعني بالضرورة أننا وحدنا، بل تترك فرصة أكبر تفوق 70% لوجود حضارات أخرى متقدمة في أماكن ما من هذا الكون الشاسع. (العربية)