قرقاش: الحل السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية في السودان

Lebanon 24
28-10-2025 | 09:55
أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الامارات أنور قرقاش، أن خسارة الجيش السوداني لمدينة الفاشر بعد حصار طويل تمثل محطة حرجة تستوجب التعقل والواقعية.
وشدّد قرقاش على أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية في السودان. (الامارات 24)
المستشار الدبلوماسي

الحرب الأهلية

أنور قرقاش

الامارات

دبلوماسي

سوداني

الفاشر

